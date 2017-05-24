2014 Haziran kongresiyle göreve gelen ve yönetim tarzı, açıklamalarıyla bir an olsun gündemden düşmeyen Malatya futbolunun genç başkanı Adil Gevrek, yine gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda herkesin merak ettiği soruyu BUSABAH’a yanıtlayan başkan Gevrek, kupa töreninden sonra yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

“HER ŞEY ALLAH’IN NASİP ETMESİYLE”

İlk olarak gelinen süreci değerlendiren Adil Gevrek, “Her şey Allah’ın nasip etmesiyle oldu. Bende şeytan tüyü ya da sihirli değnek yok. Bizden önce de ciddi emek harcamış insanlar vardı, ama nasip bu döneme imiş bu da bize denk geldi. Biz her şeyi dört dörtlük yaptık diye mi şampiyonluk yaşıyoruz elbette hayır. Bizim de hatalarımız vardır ancak şehrin duası, siyasilerimizin ve yerel yöneticilerimizin desteği, yöneticilerimizin katkısı ve taraftarımızın azmi birleşince başarı kaçınılmaz oldu. Bizler de her çalıştığımız teknik ekiplerle doğru kadrolar doğru planlamalar yaptık. Yoksa son 3 sene de 2 kupa kaldırmak öyle kolay bir iş değil. Biz inanın başarıyı her şeye rağmen kendimize mal etmiyoruz. Bu başarı şehrin, Malatya’nın başarısıdır ve Allah’ın bir lütfüdür. ” diye konuştu.

“TÖRENDEN SONRA YENİ DÖNEM BAŞLADI”

Kupa törenine ve yaşananlara da değinen Gevrek, “Tabi şehidimizin olması, havanın durumu, konser iptali, pazartesi ve mesai çıkışına denk gelinmesi her şeyi olumsuz etkiledi. Ama burada o kupayı kaldırmak önemliydi. Bolu maçındaki saha içindeki ve sonrasındaki coşku zaten Malatya’nın özlemini ortaya koydu. Biz kupa töreni biter bitmez hemen platformdan indik ve yeni dönem için beyaz bir sayfa açtık. Artık daha çok çalışmalı ve geleceği düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“BIRAKACAK KADAR KÖTÜ İŞLER YAPMADIM”

Devam edip etmek istemeyeceği yönündeki sorumuza da yanıt veren Gevrek, “Neden bırakayım ki? Ben size soruyorum, bırakmamı gerektirecek bir durum var mı? 2. Lig’den çıkacağız demişiz, çıkmışız. TFF 1. Lig’de geçen yıl kalalım demişiz, kalmışız. Bu yıl Süper Lig demişiz çıkmışız. Ortada bir başarısızlık varsa Malatya futbolunun önünde bir saniye durmam. Ekonomik anlamda bu yıl en çok galip gelen takımız ve haliyle primlerimiz yüksek oldu. Ama Süper Lig’e çıkışımızla alacağımız parayla oyuncularımızın tüm hak edişlerini fazlasıyla ödeyecek durumdayız. Yani borçsuz aldık borçsuz devam ediyoruz. Kendimi ve yönetimlerimi başarılı görüyorum. Bırakacak kadar kötü işler yaptığıma inanmıyorum. Yeni sezonda da devam edeceğim. Niyetim o yönde. Henüz hedeflerim bitmedi. Şimdi sırada Süper Lig’de kalıcı olmak ve tesisleşme yatırımları var. Bunları gerçekleştirirsem elbet bir gün bırakırım. Sayın bakanımızla, milletvekillerimizle, başkanımız Ahmet Çakır’la oturup konuşacağız yeni bir yol haritası belirleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

“AYDINLAR GELİRSE, YANINDA ÇALIŞIRIM”

Kamuoyunda başkanlık için Mehmet Ali Aydınlar isminin dolaşmasını ve farklı oluşumların varlığı konusundaki hatırlatmamız üzerine ise başkan Adil Gevrek şu yanıtı verdi: Gönül ister ki gelsin. Ben de duyuyorum onur duyuyorum. Mehmet Ali Aydınlar gelirse ekibinde bile çalışırım. Ama gerçekçi olmak lazım. Tabi lig Süper Lig olunca artık birilerinin yönetim oluşturmak istemesi, yönetime girmek istemesi ve ya bu tür lobi faaliyetlerinin içinde olması normal. Biz 2. Lig’de iken yanımızda yönetici bulamıyorduk. Ama şimdi herkes olmak ister. Şu an yeni bir yönetim oluşturma ya da kongre gibi bir süreç gündemimizde yok. Haziran içersinde Mali Kongremizi yapacağız. Futbolcuların hak edişlerini ödeyeceğiz ve gidecek kalacaklar konusunda, teknik heyetin durumu konusunda bazı kararlar alacağız. Ama şimdilik olumlu ya da olumsuz verilmiş hiçbir kararımız yok” dedi.

FATİH AVCI