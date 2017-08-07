07 Ağustos 2017 Pazartesi

Neden 44?

Yapımı tamamlanan bazı eserlerin ve yeni stadyumun açılışı için Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a adının yazılı olduğu 44 numaralı Yeni Malatyaspor forması hediye edildi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:35
Neden 44?

  Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in elinden 44 numaralı formayı alan Erdoğan, “Olmaz 44 olmaz. 53 olacak” diyerek, kendi memleketi Rize’nin plaka numarasını ima etti. Başkan Gevrek de “Biz sizi Malatyalı olarak biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım” şeklinde cevap verdi. “Bırak şimdi” diyerek tebessüm eden Erdoğan gülerek, hediye edilen formayı kabul etti. Törenin başında ise verilen Malatyaspor atkısını sıcak havaya rağmen boynundan hiç indirmeyen Erdoğan’a sarı kırmızılı taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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