08 Ağustos 2017 Salı

Necid için nabız yoklandı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor aradığı golcüyü Süper Lig’de buldu.

08 Ağustos 2017 Salı 11:01
Necid için nabız yoklandı

  Sarı siyahlıların Bursaspor’un forvet oyuncusu Tomas Necid ile her konuda anlaştığı ve imza aşamasına gelindiği belirtildi. İleri uç için oyuncu arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da, teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın Bursaspor’un formasını giyen Tomas Necid’i istediği, yönetimin bu oyuncunun transferinde büyük aşama kat ettiği öğrenildi. Bursaspor’un diğer forveti Tomas Necid ise geçtiğimiz sezon Legia Warszawa’da kiralık olarak forma giymiş ve 20 karşılaşmada 3 gol atmıştı. 1,91 metre boyundaki Çek futbolcunun Bursaspor ile 30 Haziran 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki golcü futbolcu, Legia Warszawa, FK Jablonec, PAOK Thessaloniki, PEC Zwolle, Bursaspor, SK Slavia Prag ve CSKA Moskova takımlarının formalarını giydi.

Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 07 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 04 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya