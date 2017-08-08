Sarı siyahlıların Bursaspor’un forvet oyuncusu Tomas Necid ile her konuda anlaştığı ve imza aşamasına gelindiği belirtildi. İleri uç için oyuncu arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da, teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın Bursaspor’un formasını giyen Tomas Necid’i istediği, yönetimin bu oyuncunun transferinde büyük aşama kat ettiği öğrenildi. Bursaspor’un diğer forveti Tomas Necid ise geçtiğimiz sezon Legia Warszawa’da kiralık olarak forma giymiş ve 20 karşılaşmada 3 gol atmıştı. 1,91 metre boyundaki Çek futbolcunun Bursaspor ile 30 Haziran 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki golcü futbolcu, Legia Warszawa, FK Jablonec, PAOK Thessaloniki, PEC Zwolle, Bursaspor, SK Slavia Prag ve CSKA Moskova takımlarının formalarını giydi.