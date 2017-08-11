11 Ağustos 2017 Cuma

Necid gündemde yok!

Yeni Malatyaspor’da forvet arayışları sürerken sarı kırmızılı yönetimden Tomas Necid’e yalanlama geldi.

11 Ağustos 2017 Cuma 12:03
Necid gündemde yok!

 Çek milli takımının santraforu Necid ile ciddi şekilde transfer görüşmesi halinde olduğu iddia edilen Yeni Malatyaspor’un gerçekte bu futbolcuyla ilgilenmediği ortaya çıktı. Hali hazırda Bursaspor forması giyen pivot santraforun hem bonservis sorunu hem de kendisinin alacağı yıllık ücret nedeniyle cazip olmadığını düşünen Yeni Malatyaspor yönetimi, aynı zamanda oyuncunun geçtiğimiz sezonu vasat bir şekilde tamamlamasını da göz önünden bulundurarak, çek futbolcuyu gündemlerinden çıkardı. Daha çok menajerlerin piyasaya algı için ürettiği haberleri yönetimden birkaç isim yalanladı. 

Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 10 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya