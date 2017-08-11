Çek milli takımının santraforu Necid ile ciddi şekilde transfer görüşmesi halinde olduğu iddia edilen Yeni Malatyaspor’un gerçekte bu futbolcuyla ilgilenmediği ortaya çıktı. Hali hazırda Bursaspor forması giyen pivot santraforun hem bonservis sorunu hem de kendisinin alacağı yıllık ücret nedeniyle cazip olmadığını düşünen Yeni Malatyaspor yönetimi, aynı zamanda oyuncunun geçtiğimiz sezonu vasat bir şekilde tamamlamasını da göz önünden bulundurarak, çek futbolcuyu gündemlerinden çıkardı. Daha çok menajerlerin piyasaya algı için ürettiği haberleri yönetimden birkaç isim yalanladı.