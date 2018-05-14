Ne yaptın Sadık

Yeni Malatyaspor’un genç stoperi Sadık Çiftpınar, Galatasaray maçının ilk saniyelerinde yaptığı pas hatasıyla karşılaşmayı izleyen sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti. Yaptığı bireysel pas hatasında Garry Rodrigues’e topu kaptıran Çiftpınar, Belhanda’nın attığı golde büyük bir hataya imza attı. Şampiyonluk yarışındaki takımların taraftarları yapılan bu hatayı sosyal medya hesaplarından eleştirirken Sadık Çiftpınar'ın Galatasaray'ın altyapısından yetiştiğine dikkat çekildi. Karşılaşma sonrasında Erol Bulut yaptığı açıklama da da “Sadece bugün değil bütün sezon boyunca bireysel hatalardan çok çektik. Üstelik bir oyuncunun kendi takım arkadaşını sakatlaması da çok komik” diyerek üstü kapalı şekilde genç oyuncuyu eleştirdi.

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