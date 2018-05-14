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Ne yaptın Sadık

Süper Lig’de bu sezon Yeni Malatyaspor formasını istikrarlı şekilde giyen Sadık Çiftpınar’ın, önceki gün oynanan Galatasaray maçının 30. saniyesinde yaptığı pas hatası sosyal medyada tartışma konusu oldu.  Belhanda’nın sezonun en erken golünü kaydettiği pozisyonun doğmasına sebebiyet veren genç oyuncunun Galatasaray altyapısında yetiştiğine vurgu yapıldı

Ne yaptın Sadık

Süper Lig’de bu sezon Yeni Malatyaspor formasını istikrarlı şekilde giyen Sadık Çiftpınar’ın, önceki gün oynanan Galatasaray maçının 30. saniyesinde yaptığı pas hatası sosyal medyada tartışma konusu oldu.  Belhanda’nın sezonun en erken golünü kaydettiği pozisyonun doğmasına sebebiyet veren genç oyuncunun Galatasaray altyapısında yetiştiğine vurgu yapıldı

14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:38
Ne yaptın Sadık

Yeni Malatyaspor’un genç stoperi Sadık Çiftpınar, Galatasaray maçının ilk saniyelerinde yaptığı pas hatasıyla karşılaşmayı izleyen sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti. Yaptığı bireysel pas hatasında Garry Rodrigues’e topu kaptıran Çiftpınar, Belhanda’nın attığı golde büyük bir hataya imza attı. Şampiyonluk yarışındaki takımların taraftarları yapılan bu hatayı sosyal medya hesaplarından eleştirirken Sadık Çiftpınar'ın Galatasaray'ın altyapısından yetiştiğine dikkat çekildi. Karşılaşma sonrasında Erol Bulut yaptığı açıklama da da “Sadece bugün değil bütün sezon boyunca bireysel hatalardan çok çektik. Üstelik bir oyuncunun kendi takım arkadaşını sakatlaması da çok komik” diyerek üstü kapalı şekilde genç oyuncuyu eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporSADIK ÇİFTPINAR
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