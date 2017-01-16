Yeni Malatyaspor kendi sahasında baştan sona üstün oynadığı maçta rakibi Sivasspor ile 0 - 0 berabere kaldı. Liglerde devre arasından sonra oynanan 17. hafta müsabakasında taraflar gol bulamasada taraftarlar futbola doydu. İnönü Stadı’ndaki mücadeleyi yaklaşık 5 bin futbolsever tribünden takip ederken, Yeni Malatyaspor’da yeni transferler Ahmet ve Sezer’de kadroda yer aldı. Boluspor maçı ilk on birini bozmayan İrfan Buz, sakatlıktan yeni çıkan Amutu’yu yedek soyundurdu. Bir o kalede bir bu kalede şeklinde geçen maçta her iki takım da galibiyet için kötü zemine rağmen hücum futbolu tercih ederken, kaleciler yaptıkları müthiş kurtarışlarla maça damga vurdu. Sivasspor kalecisi Ali Şaşal, Yeni Malatyaspor ataklarında Eren, Pereira, İrfan ve Ahmet Aras’a gol şansı tanımadı. Sarı kırmızılı takımın hücum yaparken verdiği az sayıdaki önemli tehlikelerde kalesinde devleşen Ertaç Özbir ise Gekas, Burhan ve Galip’in net fırsatlarını önledi.

ERGİN KENDİSİNİ UNUTTURDU!

Yeni Malatyaspor’un iyi başladığı müsabakanın 16. Dakikasında ilk ciddi tehlike konuk takımdan geldi. Kendisini Yeni Malatyaspor ceza sahası sol köşesinde unutturan Ergin topla buluştu. Çaprazdan şutunu attı kaleci Ertaç gole izin vermedi.

SEDAT VURDU ALİ 90’DAN ÇIKARDI

28. dakikada ise Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Sedat Ağçay'ın uzaktan vurduğu sert şutta meşin yuvarlak tam iki direğin birleştiği noktaya doğru yöneldi. Sivasspor kalecisi Ali Şaşal inanılmaz bir şekilde uzayarak topu parmak ucuyla kornere çeldi.

GALİP ARKA DİREKTEN AUTA ATTI!

Yeni Malatyaspor savunmasının yine arka direkte unuttuğu Galip, 33. dakikada Burhan Eşer’in ceza sahasına ortasında topa iyi yükseldi. Altı pas çizgisinin köşesinden kafayı vuran Galip'in kafa şutunda top auta gitti.

SADIK’IN KAFASI ALİ ŞAŞAL’A TAKILDI

Maçın ilk yarısının son bölümlerinde Yeni Malatyaspor İrfan ile kullandığı köşe vuruşunda top Sadık ile buluştu. Ön direkten uzak köşeye müthiş bir kafa vuruşu çıkaran Sadık’ın kafasında topu kurtaran Ali Şaşal, ikinci pozisyonda da gole izin vermedi.

İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ, İKİNCİ YARIDA DA KALECİLER ÖN PLANDAYDI!

Karşılaşmanın 62. Dakikasında Yeni Malatyaspor iki net fırsat yakaladı. İrfan Başaran’ın yerden uzak direk dibine sert şutunu çıkaran Ali Şaşal, dönen topta Eren Tozlu’nun aynı güzellikte tam çatala giden ikinci şutunu da kurtararak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

80. dakikada ise şans Yeni Malatyaspor’dan yanaydı. Galip’in pasıyla bir anda Yiğitcan’ı ekarte dip, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Gkekas, Ertaç’ın açıyı zamanında daraltmasıyla topu auta gönderdi.

82. dakikada daha önce sarı kartı bulunan Hakan Arslan, ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. Son bölümlerde de karşılıklı ataklar skor üretmeyince maç başladığı gibi 0 – 0 eşitlikle sona erdi. Malatyaspor taraftarları, maç bitiminde takımlarını alkışlayarak soyunma odasına gönderdi.

FATİH AVCI