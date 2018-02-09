Ne kaplan ne paşa!

Yeni Malatyaspor Süper Lig’de 21.haftanın açılış maçında kendi evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Sahaya Adem ve Issam’dan yoksun çıkan kaplanlar Mina’nın 3. Dakikadaki golüyle 1 – 0 öne geçti. Trezeguet ile cevap Kasımpaşa maça dengeyi getirirken, ilk yarı eşitlikle geçildi. Her iki teknik adamın ikinci yarı yaptığı hamleler skoru değiştirmeyince taraflar 1 puana razı oldu.