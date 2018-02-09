Ne kaplan ne paşa!

4. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Mina meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
8. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan İbrahim Hassan defansı çalımladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu. 1-1
31. dakikada ceza sahasına gönderilen pasta top Pevelka’nın önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak Ertaç’ın kucağında kaldı.
48. dakikada Azubuike’nin ara pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Gilberto’nun şutunu kaleci kornere çeldi.
49. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Gilberto şutunu çekti, meşin yuvarlağı kaleci parmakları ile kornere gönderdi.
75. dakikada Rahman’ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Pereira ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top auta çıktı.
Stat: Malatya
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Baki Tuncay Akkın xx Murat Ergin Gözütok xx
E.Y. Malatyaspor: Ertaç xxx, Pereira xx (Mustafa dk. 81 ?), Murat Yıldırım xxx, Eren Tozlu xx, Azubuike xx (Rahman Buğra dk. 66 x), Sadık xxx, Sincere x, Cissokho xx, Aytaç Kara xx, Mina xxx, Denıng x (Gilberto dk. 46 xx)
Yedekler: Farnolle, Dorıa, Gökhan, Barazite, Berk, Diallo
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kasımpaşa: Ramazan xx, Omeruo xx, Sadıku xx, Hassan xx, Pavelka xxx, Eduok xx (İlhan Depe dk. 61 x), Ben Youssef xxx, Mensah xxx (Ahmed Ildız dk. 90 ?), Mbaye xx (Koita dk. 70 x), Veysel xxx, Popov xx
Yedekler: Eray, Etoundı, Murıllo, Hasan Bilal, Onur Ural, Hakan Demir, Burak Turan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Mina (dk. 4) (Evkur Yeni Malatyaspor), Hassan (dk. 8) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Hassan, Popov, Eduok (Kasımpaşa), Mina, Eren Tozlu (E.Y. Malatyaspor)
FATİH AVCI