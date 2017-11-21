21 Kasım 2017 Salı

Ne hoca bırakır ne de yönetim görevden alır, haberi ajans servis etti diye veriyoruz! Tekin gidiciymiş!

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da 62 Pertek beraberliğinin faturası teknik heyete kesildi. Bölgesel Amatör Lig'de 9. haftada deplasmanda 62 Pertekspor ile 0-0 berabere kalarak lider Adıyaman 1954 ile arasındaki puan farkı 8’e yükselen Yeşilyurt Belediyespor’da teknik heyetin durumunun yönetim tarafından değerlendirileceği belirtildi.

21 Kasım 2017 Salı 11:11
Ne hoca bırakır ne de yönetim görevden alır, haberi ajans servis etti diye veriyoruz! Tekin gidiciymiş!

  Sezona önemli bir bütçe ve iddialı bir kadroyla başlayan mavi beyazlı ekipte ligin henüz 9. haftasında şampiyonluğun uzağında kalınması, yönetimi teknik heyet konusunda radikal karar almaya ittiği ifade ediliyor. Kulüpte sportif anlamda alınan kararların altında imzası bulunan 2. başkan Eyüp Bolat’ın Kulüp Başkanı Dursun Sucu ile yaptığı toplantının ardından teknik direktör İsmail Tekin ile yolların ayrılması yönünde karar aldığı ve bu kararı tecrübeli hocaya iletmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Mavi beyazlı yönetimin Tekin ile yolları ayırması halinde Cemil Tonguç ya da Hayati Palancı isimlerinden birisiyle anlaşabileceği ileri sürülüyor. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un kadrosunda Azerbaycan 1.Lig gol kralı Royal Najafov ile çeşitli profesyonel takımlarda forma giymiş Yunus Emre Eserdi, Yusuf Çelik, Erhan Özdil, Metehan Erdem ve Erdal Küçükkara gibi isimler bulunuyor. Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor, ligde bu hafta bir diğer Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesispor ile karşı karşıya gelecek. 

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Yeşilyurt BelediyesporIsmail Tekin

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