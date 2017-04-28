Malatyalı futbol adamı Ali Ravcı, Nurettin Soykan Tesiseri’nde antrenman yapan Yeni Malatyaspor’un son durumu ve gidişat hakkında bilgiler verdi. Gazetecilere yaptığı haftalık değerlendirmelerde önemli mesajlar veren Ravcı, bulundukları konumu hak ederek geldiklerini belirtti.

“HERKES İNANILMAZ EFOR SARFETTİ”

Tesadüfen lider olmadıklarını aktaran Ravcı, “Sezon başından beri birçok badireler atlattı. Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımız inanılmaz bir efor sarf etti. Bu futbolcular bu takımı bu seviyeye getirdi, zirveyi bırakacak halimiz yok. Allah’ın izniyle bu ligi şampiyon olarak bitireceğiz ve o kupayı da Malatya’ya getireceğiz. Son 3 maça baktığımızda Giresun’dan alınmış 1 puan var. Puansal olarak Eskişehir ve Sivas ile aramızdaki fark hala devam ediyor. Bu takım buralara tesadüf eseri gelmedi. Sezon başından beri birçok badireler atlattı. Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımız inanılmaz bir efor sarf etti. Bu başarı tesadüf değil. Belki bazı kesimler son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan pek memnun olmayabilir, bazıları bize inancını kaybetmiş olabilir ama bize inanan insanlar lazım. Çünkü bu takım sadece bizim takımımız değil, bütün Malatyalıların takımı” diye konuştu.

“BİZE İNANANLAR LAZIM”

İnanan insanları yanlarında görmek istediklerini aktaran Ravcı, “Çünkü biz hem kendimize inanıyoruz, hem de futbolcu grubumuza inanıyoruz. Mademki bu futbolcular bu takımı bu seviyeye getirdi, zirveyi bırakacak halimiz yok. Allah’ın izniyle bu ligi şampiyon olarak bitireceğiz ve o kupayı da Malatya’ya getireceğiz. Bu hafta Göztepe ile çok zorlu bir maça çıkacağız. Duyuyoruz Göztepe tarafının bu maç ve bizimle ilgili yorumlarını. Gidip oradan zorlanmadan 3 puanı alıp döneceğiz diyorlar. Eğer konuşacakları sözü varsa bunu sahada söylesinler. Biz inşallah sahada konuşmak istiyoruz. Bunun için bu maça çok iyi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI