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“Nazi geleneğiniz yine nüksetti”

Irkçı söylemler nedeniyle Almanya Milli Takımı’ndan ayrılan Türk futbolcu Mesut Özil'in adının verildiği Spor Kompleksi Malatya'da düzenlenen tören ile açıldı. Almanya Milli Takımı’nı bırakan Türk asıllı oyuncu Mesut Özil'e destekler sürerken Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi tarafından Dilek Mahallesi’nde yaptırılan spor kompleksine Mesut Özil ismi verildi.

“Nazi geleneğiniz yine nüksetti”

Irkçı söylemler nedeniyle Almanya Milli Takımı’ndan ayrılan Türk futbolcu Mesut Özil'in adının verildiği Spor Kompleksi Malatya'da düzenlenen tören ile açıldı. Almanya Milli Takımı’nı bırakan Türk asıllı oyuncu Mesut Özil'e destekler sürerken Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi tarafından Dilek Mahallesi’nde yaptırılan spor kompleksine Mesut Özil ismi verildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:08
“Nazi geleneğiniz yine nüksetti”

Tesisin açılışına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile çok sayıda davetli katıldı. Halk oyunları gösterisi ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mesut Özil'e gösterdiği onurlu duruşu nedeniyle tesise adını verdiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızla çektirdiği bir resim nedeniyle linç girişimine maruz kalan Mesut Özil' in adını bu tesisimize vererek gençlerimize örnek teşkil etsin istedik1 şeklinde konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise tesisin yapımında emeği geçenleri kutlayarak Malatya'yı 2023 hedeflerine hep birlikte hazırlayacaklarını söyledi. Başarılı futbolcu Mesut Özil'in çektirdiği fotoğraf nedeniyle linç edilmek istenildiğini hatırlatan Polat, 'Siz gelişmişlikten, ilerlemekten bahsediyorsunuz ama Mesut Özil gibi dünya çapında bir sporcuyu Cumhurbaşkanımızla görüştüğü için linçe tabi tutuyorsunuz. Evet, Nazi geleneğiniz yine nüksetti ama bu toprakların insanları hep iyiliğin adaletin temsilcisi olmuştur. Bundan sonrada olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi. Daha sonra söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'da, Mesut Özil adının spor tesisine verilmesinin önemine değinerek, “Burada Avrupa'nın iki yüzlülüğünü bir daha görüyoruz. Her zaman bize insanlık ve demokrasi dersi veren bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Mesut Özil olayı gerçekten hepimizin yüreğini burktu” dedi. AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci'de aslında bugün Almanya ve Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü protesto amacıyla bir arada olduklarını ifade ederek, “Irkçılık görünümü ile demokrasi söylemi altında etnik ve dini kimlikleri ön planda tutarak kendinden başka herkesi dışlayan ikiyüzlü bir Batı'nın varlığı karşısında Mesut Özil gibi dünyaya mal olmuş bir futbolcunun Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çektirmesi birilerini öyle rahatsız etmiş ki gelişen olayları ibretle seyrettik” diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi Mesut Özil Halı Saha Spor Kompleksinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta minik sporcular bir gösteri maçı yaptı. (BÜLTEN)

Anahtar Kelimeler:
Mesut ÖzilMALATYA SPORAk PartiAhmet çakır
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