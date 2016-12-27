Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet programı çerçevesinde 18-24 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen ve iki ayrı bölgeden 46 üniversitenin katıldığı şampiyonada Adıyaman Üniversitesi Futbol Takımı Bozok Üniversitesini 1-0, Tunceli Munzur Üniversitesini 4-0, İskenderun Teknik Üniversitesini 3-0, Harran Üniversitesini ise 3-1 yenerek ve Batman Üniversitesi ile 2-2 berabere kalarak Üniversiteler 2. Ligde namağlup şampiyon oldu.

Takım adına tebrikleri kabul eden Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Murathan haklı bir başarı elde ettiklerini belirterek spor ve sporcuya desteklerinden dolayı Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’ye teşekkür etti. (İHA)

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