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Nacer’in yerine Tosic

Yeni Malatyaspor’da Nacer Barazite ile yolların ayrıldığı öğrenilirken, sarı-kırmızılı kulübün bir dönem Manchester United forması giyen yıldız futbolcu Zoran Tosic ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

Nacer’in yerine Tosic

Yeni Malatyaspor’da Nacer Barazite ile yolların ayrıldığı öğrenilirken, sarı-kırmızılı kulübün bir dönem Manchester United forması giyen yıldız futbolcu Zoran Tosic ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

24 Temmuz 2018 Salı 11:22
Nacer’in yerine Tosic

Sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken, Nacer Barazite ile yolların ayrıldığı bildirildi. Hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlandığı öğrenilen sarı-kırmızılı yönetimin, teknik Direktör Erol Bulut’un forvete takviye istemesi üzerine harekete geçtiği bildirildi. Malatyalı yöneticilerin, son olarak Partizan takımında forma giyen Sırp golcü Zoran Tosic ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Kulüpten edinilen bilgiye göre yıldız futbolcunun birkaç gün içerisinde Türkiye’ye gelerek imza atması bekleniyor. Kariyeri başarılarla dolu olan Zoran Tosic, Manchester United, CSK Moskova, Köln ve Partizan gibi takımlarda top koşturdu. Forvet ve kanatlarda görev yapabilen 31 yaşındaki golcü futbolcu görev aldığı takımlarda attığı estetik gollerle adından sıkça söz ettirdi. Bu transferi büyük ölçüde tamamlandığı belirtilen Malatya temsilcisinin Zoran Tosic’i Türkiye’ye davet ettiği öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporNacer BaraziteManchester UnitedZoran Tosic
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