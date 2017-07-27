27 Temmuz 2017 Perşembe

UYANIK OLACAĞIZ!

Nacer’den samimi açıklamalar: ‘başarılı olmak için geldim’

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Faslı Nacer Barazite, Düzce kampında yaptığı açıklamada, "10 numaranın ne demek olduğunu biliyorum, sorumluluklarımı da biliyorum. Galiba Malatya da beni bu yüzden transfer etti" dedi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 12:01
Nacer’den samimi açıklamalar: ‘başarılı olmak için geldim’

  Sarı-kırmızılı kulübün yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna dahil ettiği Fas kökenli Nacer Barazite, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 7 haftalık bir antrenman eksiği bulunduğunu ve bu eksiği kapatmak için çalıştığını kaydeden Faslı oyuncu, “Fit olmak için çalışıyorum. 7 haftalık bir antrenman eksiğim var ve bu eksiği kapatmak için elimden geleni yapacağım. Ama tam gücüme ulaşmam herhalde sezonun başlamasını bulur. Ben teknik bir oyuncuyum. Ayrıca futbol içerisinde taraftarları coşturmasını severim. Tabi takım oyuncusuyum da. Golü her zaman koklarım. Bunun için de biraz daha zamana ihtiyacım var, yakın da neler yapabileceklerimi göreceksiniz” şeklinde konuştu..

BAŞARILI OLMAK İÇİN GELDİM
Malatya’ya gelmesindeki en büyük sebebin başarılı olmak istemesi olduğu belirten Nacer, “Kulübün de başarılı olmak istemesi, başkanın vizyonu, şehrin, kulübün vizyonu, taraftarların vizyonu, bu beni çok etkiledi. Süper Lig hakkında da şunu söyleyebilirim, ligde çok büyük oyuncular var. Onlarla baş edebilmemiz için, yineliyorum fit ve çalışkan olmamız gerekir, çok hazır olmamız lazım. Biz de bunun için çalışıyoruz. Buraya başarılı olmak için geldim” ifadelerini kullandı.

BİRBİRİMİZE ALIŞMAMIZ GEREKİYOR
Faslı futbolcu takımda iyi bir oyuncu grubunun olduğunu ifade ederek, “Herkes çok iyi oyuncu diye düşünüyorum. Takımda iyi bir oyuncu grubu var. Ama birbirimize alışmamız gerekiyor, birbirimize adapte olmamız gerekiyor. İsim isim söylemeyeceğim ama oynadığımız son hazırlık maçında gördüğünüz gibi, sahada çok güzel bir takım oyunu vardı, güzel bir futbol vardı” şeklinde konuştu.

3 YIL ÖNCE SAKAL BIRAKTIM
Nacer Barazite, imajı ve Müslüman bir futbolcu olarak Avrupa’da herhangi bir zorlukla karşılaşıp karşılaşmadığına dair sorulan bir soruya ise şu şekilde cevap verdi:
“3 yıl önce sakal bıraktım ve devam ediyorum. Bu zamana kadar hiçbir problemle karşılaşmadım. Ama yine de insanların bazen garip bakışları oluyor. Net bir tepki almadım ama zaman zaman garip bakışlar da alıyorum.

FATİH AVCI
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