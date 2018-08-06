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Nacer Barazite kulüp bulamayınca tekrar Yeni Malatyaspor’a döndü

Yeni Malatyaspor’da kulüp bulması için ülkesine gönderilen Nacer Barazite, yeniden Malatya’ya döndü.

Nacer Barazite kulüp bulamayınca tekrar Yeni Malatyaspor’a döndü

Yeni Malatyaspor’da kulüp bulması için ülkesine gönderilen Nacer Barazite, yeniden Malatya’ya döndü.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:13
Nacer Barazite kulüp bulamayınca tekrar Yeni Malatyaspor’a döndü

Teknik Direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda karşılıklı görüşülerek kulüp bulması için ülkesine gönderilen Fas asıllı Hollandalı futbolcu kulüp bulamayınca tekrar Malatya’ya geldi.

1 milyon 100 bin Euro maliyeti bulunan Barazite’nin sözleşmesindeki ağır maddelerden dolayı gönderilemediği, oynamaması halinde bile ücret almaya devam edeceği belirtildi.

Nacer Barazite Malatya’ya gelerek takımla çalışmalara başladı.

2017- 2018 sezonunda Yeni Malatyaspor’a katılan Nacer Barazite, Süper Lig’de 15 karşılaşmada 780 dakika forma giydi ve sezonu 2 gol, 3 asistle tamamladı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Nacer BaraziteYeni Malatyaspor
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