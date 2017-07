Spor dalının farklı branşlarında faaliyetlerini sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü, Konya’da 16 - 23 Temmuz tarihlerinde yapılan şampiyona sonucu 1.lige yükselen satranç takımının elde ettiği başarıyı kamuoyu ile paylaştı.





Malatya’da bir otelde düzenlenen basın toplantısına Yeşilyurt Belediyespor Kulübü’nün başkanı, yöneticileri, antrenörleri, sporcuları ve Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy’un katıldı. Basın toplantısında mavi beyazlı kulübün satrançta elde ettiği başarı anlatıldı. Alınan başarıdan dolayı kulüp antrenörlerini, sporcularını ve yöneticilerini tebrik ederek sözlerine başlayan Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, “Bugün burada satranç takımımızın elde ettiği başarıdan dolayı toplandık. Bu başarıda emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tabii Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü olarak her branşta iddialı ve başarılıyız. İşte en son örneği satranç takımımız. Biz kulübümüz bünyesindeki çocuklarımız daha iyi yerlere taşımak için elimizden gelen desteği vereceğiz. Satrançta da sağ olsunlar Cemal Beyin destekleriyle de bu sene satranç iyi bir ekip oluşturduk ve ‘hedefimiz 1.lig’ dedik, Allah da bize nasip etti. 36 takım arasında ilk dörde girerek, 1.lige çıkmış olduk. Önemli olan tabi burada kalıcı olabilmektir. Biz daha fazla çalışarak daha büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Bir kez daha emeği geçen Cemal Bey olsun, antrenörlerimiz olsun, sporcularımız ve yöneticilerimiz olsun hepsini kutluyor ve tebrik ediyorum. Malatya’mıza bu kupayı getirdikleri için çok mutluyuz. Yeşilyurt Belediyespor olarak 2016-2017 sezonunda hakikaten çok güzel işler yaptık. Türkiye şampiyonası çıkarttık, Malatya’da her sene çoğu branşta dereceler yaptık, Avrupa üçüncüsü sporcular çıkarttık. Tabii bunlar çok güzel şeyler ve biz bunların basında yer almasını insanların duymasını ve öğrenmesini istiyoruz. Voleybolda Türkiye 2. voleybol ligine yükselerek önemli bir başarı elde ettik. İnşallah bu sene hedefimiz 1.lige çıkmak. Basketbolda Malatya il şampiyonu olduk. Salon sporlarında yine sportif çalışmalarımız sürüyor. İlimizde sporun her alanında hakikaten çok güzel işler yapıyoruz” diye konuştu.





TAKIM BULMAKTA ZORLANDIK

Malatya Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ise toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Malatya’da yaptığımız etkinliklerin bize yetmediğini düşünerek yola çıktık. Malatya’nın satrançta kulüpler bazında şampiyonalarda temsil edilmemesi bizi üzüyordu. Bir şampiyonada temsil edilebilmek için o ilde en az 4 satranç takımın olması gerekiyordu. 4 takımın arasından birinci olan takım Türkiye kulüpler şampiyonasına katılabiliyordu. Biz ilk etapta 4 takım bulmakta gerçekten zorlanıyorduk. İl dışına takım götürecek bütçeler bulmak da hakikaten çok zor. Ama sağ olsunlar Yeşilyurt Belediye başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat ve Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Cumali Sucu bu işe el attı ve bu günlere kadar geldik. Alınan başarıyı emeği geçen herkese armağan ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de büyük başarılara imza atarız Malatya’mızı en güzel şekilde temsil ederiz” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ