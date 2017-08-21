Yeni sezon hazırlıklarını Nevşehir’de sürdüren mavi beyazlılar, kamptaki ikinci hazırlık maçını oynadı. İlk hazırlık maçını 1-0 kaybeden Malatya temsilcisi, ikinci hazırlık maçında karşılaştığı BAL takımı Sarayönü Belediyespor’u Mert Ali Turgut’un penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. Teknik Direktör İsmail Tekin’in takımdaki bütün oyunculara şans verdiği müsabakada, mavi beyazlı futbolcuların istekli ve hırslı oldukları belirtildi. Hazırlık kampı ve oynadıkları müsabakayla ilgili değerlendirmede bulunan Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Sucu, verimli bir süreç geçirdiklerini söyledi.





KAMP VERİMLİ GEÇİYOR

Kamptaki 2. Hazırlık maçını oynadıklarını belirten Sucu, “Yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Takımımız kampta ikinci hazırlık maçını oyandı ve 1-0 galip geldi. Tabi bu tür maçlar takımların son durumlarının ortaya çıkması bakımından önemlidir. Biz de bu maçtaki tabloyu gördükten sonra takımımızın son durumundan memnun kaldık. İnşallah sezon başlayana kadar daha iyi duruma geleceğiz. Kampımız oldukça verimli geçiyor. Önümüzdeki günlerde Malatya’da geçerek, çalışmalarımıza burada devam edeceğiz” diye konuştu.

İHA