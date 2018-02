MÜZİK EĞLENCE BÖLÜMÜ İPTAL EDİLDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba programlarından dolayı katılamadıkları geceye telgrafla mesaj gönderdi. Malatya Nikah Salonunda yapılan gecenin müzik eğlence bölümü gelen şehit haberlerinden dolayı iptal edildi. Gecede Kuran tilavetinin ardından Afrin’de şehit düşen askerler için dualar okundu.

Daha sonra kürsüye gelen Murat Soysal, geceye katılanlara teşekkür ederek, “Sizlerin karşısında bugün daha farklı programla olacaktık, fakat ülkemizin içinde bulunduğu durum ve aziz şehitlerimiz için değişiklik yaptık. Müzik eğlence bölümünü ve plaket sunumunu iptal ettik. Kuran tilaveti, yemek ve dua ile gecemizi sonlandıracağız. Tekrardan bizi yalnız bırakmayan ve geceye gelen herkese teşekkür ederiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum” dedi.



ERTAN MUMCU: “ALLAH ZAFERLER NASİP EDER İNŞALLAH”

Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ise, Yeni Malatyaspor’un başarısında pay sahibi olan taraftarın gecesinde olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Mumcu, “Burada olmak mutluluk verici, fakat ülkemizin içinde bulunduğu ortamdan dolayı gecenin de konseptin de değişiklik oldu. Yine de her şey gönlünüzce olsun. Dün ve bugüne kadar kaybettiğimiz şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. Ülkemiz savaşın içinde. Suriye’de zulüm yapılan Müslümanlar, Kudüs’te zulüm yapılanlar Müslümanlar. Bu nedenle sınırımızda oluşan tehlikeyi bertaraf eden ve bunda da başarılı olan ordumuza Allah zaferler nasip eder inşallah” ifadelerini kullandı.



HACI UĞUR POLAT: “MALATYASPOR HEPİMİZİN, TÜRK’ÜN KÜRT’ÜN HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da şehitlerimize rahmet dileyerek, şunları söyledi:

“Ülkemizde yaşananlar bizi üzüyor, ama yapılması gereken yanımızda düşman büyütmeden ezilmesi gereken başları ezmek. Ordumuz da bunu yapıyor. Bu savaş esnasında şehitlerimiz var. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum, gazilere şifa diliyorum. Malatyaspor hepimizin, Türk’ün Kürt’ün hepimizin ortak paydası. Bugüne kadar yanında olduk, bundan sonra da yanında olacağız. Taraftarımız da bugüne kadar takımı çok iyi destekledi. Bundan sonra da Malatyaspor’un yanında olacaklarına inanıyorum.”



SELAHATTİN GÜRKAN: “BÖYLESİ GÜZEL BİR GECEDE BİRLİKTE OLMAK GÜZEL”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise gecenin eğlence bölümünün iptal edilmesinden dolayı taraftarı tebrik ederek, “Böylesi güzel bir gecede birlikte olmak güzel. Ama Şehitlerimiz var. Sizler de şehitlerimizi unutmamış ve gecedeki eğlenceyi iptal etmişsiniz. Size yakışan da bu. Ülkemizi bu sıkıntıdan hep birlikte çıkaracağız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa dilerken Malatya’mızı Süper Lig’de temsil eden Yeni Malatyaspor’a başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak kürsüye Başkan Adil Gevrek geldi. Sözüne Afrin’de şehit düşen tüm askerlerimize rahmet dileyerek başlayan Gevrek, “Ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte Yeni Malatyaspor taraftarı olarak duyarsız kalmadınız. Ayrıca Kudüs için yapmış olduğunuz koreografi dünyada tüm haberlere son dakika olarak düştü. Biz sizlerle güçlüyüz. Bundan sonra da gücümüze güç katacağınıza inancım tam. Tekrardan hem gece için buraya gelen taraftarımıza, hem misafirlerimize teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.



İMAMIN DUASI BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Gecede okuduğu Kuran’ın ardından dua ettiren Saray Camisi imamı, duanın sonunda ‘Malatyaspor’un her vurduğu gol, her maçı da 3 puanla bitsin’ deyince taraftardan büyük alkış aldı.

Taraftarın isteği üzerine E. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, salondakilere ‘üçlü’ çektirdi. Geceye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı H.Uğur Polat, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat,Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, ESOB Başkanı Şevket Keskin, EKKK Başkanı Ali Evren, Malatyaspor Kulüp Başkanı İdris Payza, E.Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.