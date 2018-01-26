Mutlu, Malatya İdmanyurdu’nu satın aldı 

Malatyaspor USA takımı eski Galatasaray ve Milli Takımımızın yıldız futbolcusu Ümit Karan'ı takımın teknik direktörlüğüne getiren ve yine Galatasaray ve Trabzonspor forması giymiş Engin Baytar transferleriyle dikkatleri çeken Malatya iş adamı Teoman Mutlu, futbola yatırım yapmaya devam ediyor.Mutlu, Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Malatya İdmanyurdu takımını satın alarak, yeni sezon için çalışmalara başladı.

Amacının Malatya’ya profesyonel takım kazandırmak olduğunu söyleyen Mutlu, “Malatya bizim memleketimiz. Amerika’da kurduğumuz Malatyaspor USA takımı da memleket sevdamızın bir tezahürüdür aslında. Şimdi de Malatya amatör takımı Malatya İdmanyurdu’nu satın aldık. Amacımız memleketimize bir profesyonel takım kazandırmak. Gördüğüm kadarıyla bunun eksikliği yaşanıyor. Biz memleketimiz için her platformda desteğe hazırız. İster amatör küme olsun, ister profesyonel lig. Amaç memlekete hizmetse niyetler de halis olur. Bu anlamda şimdiden bize destek olacak olan herkese sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com

