Sözlerine “Gönül isterdi ki Malatya ile daha rahat bir maçta karşı karşıya gelelim” diyerek başlayan Uğur, ligde kalmak için rakiplerinin hedeflerine aldırmadan mücadele ettiklerini söyledi. Başarılı futbol adamı yaptığı açıklamada, “Yeni Malatyaspor gerçekten bizimle ve Adil başkanla başlayan bir süreçten itibaren istikrarlı bir yükseliş içersinde. Orada görev yaparken de Malatya’nın Süper Lig’de olması gerektiğini hep belirtiyordum. Keşke bugün daha rahat bir konumda karşılaşsaydık. Ama her iki takım içinde ateş çemberinde bir maç. İnşallah güzel bir maç olur ve hak eden kazanır. Ben sizin aracılığınızla tüm Malatya’ya selamlarımı iletiyorum. Zaten Malatya bu işi büyük ölçüde garantiledi. Süper Lig’ e yükselme başarısı Malatya için çok iyi ve hak edilmiş bir başarı olacak. Ama biz de kendi hedefimiz için her maçtan puan almak için savaşacağız” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ