Mustafa Er: “Puansız ayrıldığımız için üzgünüz”

Göztepe’ye 2-1 mağlup olan Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er, maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi oynadıkları karşılaşmadan puansız ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’ye konuk olan Bursaspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, iyi oynadıkları bir karşılaşmadan puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Konsantrasyon eksikliğinden dolayı kalelerinde golü gördüklerini kaydeden Er, “Maalesef sonuçlandırmada eksikliğimiz vardı. Kalemizde pozisyon vermedik. Yine pozisyonlar aradık, yine bir bireysel hatayla kalemizde ikinci golü gördük. İyi oyunumuzun karşılılığını alamadığımız için üzgünüz” dedi.

Kalan maçlar için takımına güvendiğini ifade eden Mustafa Er, “Bazı eksikliklerimiz var, onları gidermek için çalışacağız. Önünüzdeki haftadan itibaren yükselişe geçeceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.