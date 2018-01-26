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Murat Yıldırım’ın sakatlığı korkuttu

Bu sezon Evkur Yeni Malatyaspor orta sahasının değişmez ismi olmayı başaran Murat Yıldırım, antrenmanda yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getirdi.

Murat Yıldırım’ın sakatlığı korkuttu

Bu sezon Evkur Yeni Malatyaspor orta sahasının değişmez ismi olmayı başaran Murat Yıldırım, antrenmanda yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getirdi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 11:45
Murat Yıldırım’ın sakatlığı korkuttu

Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam eden sarı kırmızılılarda çift kale maç esnasında ayağına darbe alan Murat Yıldırım, sakatlık geçirdi. Yapılan ilk kontrollerin ardından tarak kemiği sakatlığı şüphesiyle kontrol altına alınan tecrübeli futbolcunun son durumuna maçtan önce karar verileceği belirtildi.

E.Y. Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, başarılı orta saha oyuncusunun ayak tarak kemiğinde ezilme ve zedelenmeye bağlı bir sakatlık bulunduğunu, Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağına ise son durumuna göre karar verileceğini söyledi. 
31 yaşındaki Yıldırım, bu sezon Malatyaspor forması altında 18 resmi karşılaşmaya çıkarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.

İHA

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