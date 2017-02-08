Sarı-siyahlı takımın devre arası transferinin son gününde kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Murat Yıldırım Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör İrfan Buz’un Bursaspor’dan eski futbolcusu olan Murat, Yeni Malatyaspor’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

“Büyük bir camiaya, hedefi olan bir camiaya geldim”

Takımda şampiyonluk ışığını gördüğünü belirterek sözlerine başlayan Murat Yıldırım, “Yeni Malatyaspor’a geldiğim için çok mutluyum. Büyük bir camiaya, hedefi olan bir camiaya geldim. Benim de hedeflerim var. İrfan Hoca ile Bursaspor’dan bir geçmişimiz var. Kendisiyle çalıştım. Şimdi buradayız. Takımda o ışığı görüyorum. Şampiyon olacak o ışık var hepimizde. İnşallah şampiyon oluruz ve büyük taraftarımıza şampiyonluğu armağan ederiz” şeklinde konuştu.

“İnşallah burada başarılı olurum, şampiyonluk yaşarım”

Denizli karşılaşmasının ilk müsabakası olacağı için kendisi adına öneminin olduğunu da belirten Murat, “Bu Denizli maçı benim ilk maçı olacak. Denizli maçı bizim için çok önemli, benim için de çok önemli. Yeni geldim, yeni katıldım. İnşallah burada başarılı olurum, şampiyonluk yaşarım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam var kampımızda. Bu birliktelik başarıyı getirecektir. Bunun içinde ilk maçımız olan Denizli müsabakasını kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İHA