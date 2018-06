Murat ‘Yıldırım’ gibi dönecek!

Süper Lig’de 2018-2019 sezonu hazırlıklarına 25 Haziran Pazar günü Malatya’da toplanarak başlayacak olan Yeni Malatyaspor’un deneyimli orta sahası Murat Yıldırım sarı-kırmızılı camiaya mesaj gönderdi. Malatyaspor’un TFF 1. Lig’den, Süper Lig’e yükselmesinde ve lig kalmasında önemli katkı sağlayan Yıldırım “Yeni sezonda da ilk on birde forma giymeye hazırım” dedi. Ailesiyle birlikte Antalya’da tatil yapan Yıldırım, “Benim için geçen sezon çok iyi geçti. Kariyerimin en verimli dönemlerini yaşıyorum. Yaz dönemini boş geçirmeden antrenmanlarımı yüksek tempoda sürdürüyorum. Yeni Malatyaspor’a geçen sezon sağladığım katkının daha fazlasını bu yılda vermek için kendimi sürekli hazır tutuyorum. ” ifadelerini kullandı.

“FAVORİ OLARAK GÖSTERİLEN RAKİPLERDEN 3 PUAN ALDIK”

Yönetimin ve teknik heyetin kendisine olan güvenini boşa çıkarmadığını belirten Yıldırım, “Kariyerimde daha önce Süper Lig’de oynamıştım. Her ligin zorluk seviyesi ve zevki ayrı. Ama Yeni Malatyaspor ile tekrar bu lige döndüğümde daha çok tecrübe sahibi olarak mücadele ettim. İlk başlarda bize küme düşer sözüyle bakılmıştı. Bu tür düşünceler bizleri daha çok motive etti ve hırslandırdı. Erol hocanın takım başına geçmesiyle daha akıllı ve sistemli oynamaya başladık. Rakipler bize karşı dikkatli ve tedbirli oynamaya başladılar. Her maça puan alabilmek için çıktık. Favori olarak gösterilen çoğu rakipten 3 puan aldık. Tabi bazı yol kazaları da yaşadık. Bazen futbolda her şey istediğiniz gibi gitmiyor. İnşallah bu sezon Yeni Malatyaspor’u hak ettiği üst sıralara taşıyacağız.” diye konuştu.

“ÖNCELİĞİM YENİ MALATYASPOR”

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesinin bittiğini ancak yönetimle gerçekleştirdiği ilk görüşmede takımda kalması için teklifte bulunulduğunu belirten Yıldırım, “Ben ve ailem Malatya gibi huzur dolu bir şehirde yaşamaktan dolayı mutluyuz. Buradaki insanlar bize sevgilerini açık şekilde gösteriyor. Doğal olarak bu durumda kendimizi evimizde hissediyoruz. Motivasyon anlamında takımdaki gücümüze de bu yansıyor. Yarın sahaya çıkacakmışım gibi antrenmanlarımı düzenli şekilde yapıyorum. Geçen sezon olduğu gibi sarı-kırmızılı formayı bu yılda kimseye kaptırmayacağım. Yönetimle yaptığımız görüşmede sözleşmemin iyileştirileceği söylendi. Tabi her şey henüz netleşmedi. Gelen tekliflerde var ama önceliğim Yeni Malatyaspor. Yönetimle yapacağımız son görüşmenin ardından her şey daha da netleşmiş olacaktır. Hedefim bu yılda orta sahada takımın vazgeçilmezleri arasında olmak.” şeklinde konuştu.