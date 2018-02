Murat Yıldırım E.Yeni Malatyaspor’dan Memnun 

Süper Lig’in 22. haftasında pazar günü Bursaspor’un konuğu olacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncuları Murat Yıldırım ve Rahman Buğra Çağıran takımın son durumunu değerlendirdiler.



Murat: “Bunu yapabilecek gücümüz var”

Murat Yıldırım son 2 maçta 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Kasımpaşa maçında istedikleri sonucu alamadıklarını aktaran Yıldırım, “Kasımpaşa kontra atağa iyi çıkabilen hızlı bir takım. Maç içerisinde savunmamızı dengesiz yakalayabilecekleri pozisyonları oldu. Ama bizimde özellikle ikinci yarıda net pozisyonlarımız vardı. Eğer değerlendirmiş olsaydık 3 puanı alabilirdik. 1 puanda kötü değil ilerleyen süreçlerde alınan her puan bizim için önemli olacak. Ligde orta sıralardayız ama küme düşme potasından iyice uzaklaşmak istiyoruz. Hatta Yeni Malatyaspor olarak üst sıralara bakmayı istiyoruz. Hocalarımız ve takım kalitesi olarak bunu yapabilecek gücümüz de var” dedi.



“Yeni Malatyaspor için elimden geleni yapıyorum”

Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer olmadan önce de Süper Lig’de forma giydiğini hatırlatan Murat Yıldırım, elinde olmayan sebeplerden dolayı performans düşüklüğü yaşadığını belirtti. Yıldırım, “Daha önce Süper Lig’de 30’dan fazla maça çıktım. Elimde olmayan bir düşüş yaşadım. Yeni Malatyaspor’a gelerek şampiyonluk yaşadım. Burada gösterdiğim performanstan dolayı da tekrar Süper Lig’de oynama şansı buldum. Bu şansı daha önce oynadığım bir ligde değerlendirmek istiyorum. İyi maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Takım olarak zaten iyiyiz onunda etkisi var. Elimden geleni Yeni Malatyaspor için yapıyorum. İnşallah bu takımı daha iyi sıralara taşıyacağız. Bursaspor takımının daha önce 1,5 yıl formasını taşıdım. Orada da yaşadığım iyi sezonlar oldu. Bursaspor taraftarı çok coşkulu bir taraftardır. Saha içerisinde bizlere karşı etkileri olacaktır ama tecrübemizi kullanarak sakin kalırsak oradan puan alabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.



Rahman Buğra: “Yenemiyorsak yenilmeyeceğiz, bu da bir başarıdır”

Süper Lig’de ilk kez mücadele eden başarılı sol bek Rahman Buğra Çağıran ise ligin ilerleyen haftalarında kendilerini zor maçların beklediğini ifade etti. Rahman, “Bursaspor maçını illa kazanacağız anlamına gelmiyor. Yenemiyorsak yenilmeyeceğiz, bu da bir başarıdır. Tabii bazı maçlar vardır, galip gelmek için sahaya çıkarsınız. Her maç sahaya puanlar almak için çıkıyoruz ama hafta sonu zor bir deplasmanda oynayacağız. O yüzden puanla dönmek bizim için ideal olacaktır” dedi.



“Her zaman daha fazlası için mücadele edeceğiz”

Sezon içerisinde şanssız sakatlıklar yaşadığını vurgulayan Rahman Buğra Çağıran, “Forma giymekten biraz uzak kaldım. Yavaş yavaş süre bulmaya başladım. İnşallah bu süreyi daha da artırıp takımıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. İyi dileklerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Antrenmanlarda çalışıp sabrediyoruz. Emeklerimizin karşılığını almamak gibi bir durum yoktur. Her zaman daha fazlası için mücadele edeceğiz. Son iki maçtan 1 puan aldığımız için üzgünüz. Futbolda her şey kağıt üzerinde hesaplanıyor. Saha çıktığımız zaman çok farklı bir ortam ile karşılaşıyoruz. O an ki duygular ve hisler pozisyondan pozisyona anlık değişebiliyor. Ama rakiplerimizden avantajlı olan taraf biziz. Bu avantajımızı koruyarak Yeni Malatyaspor’u daha da iyi seviyelere taşımak istiyoruz” diye konuştu.busabahmalatya.com