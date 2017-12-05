05 Aralık 2017 Salı

Murat ve Aytaç yok, Rahman ve Azu hazır kıta!

Topladığı 16 puanla 13. sırada yer alan Yeni Malatyaspor’da, Göztepe maçı hazırlıkları devam ederken, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında sarı kart gören orta saha oyuncuları Murat Yıldırım ile Aytaç Kara’nın cezalı duruma düşmesi takımda moralleri bozdu.

05 Aralık 2017 Salı 10:53
Murat ve Aytaç yok, Rahman ve Azu hazır kıta!

  Ligde son 4 maçında gol atamayan, bu karşılaşmalarda 2 mağlubiyet, 2’de beraberlik alan Yeni Malatyaspor’da, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında dördüncü sarı kartlarını gören orta saha oyuncuları Murat Yıldırım ile Aytaç Kara cezalı duruma düştü. Yıldırım ve Kara, ligin 15.haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Son 3 haftadır galibiyete hasret kalmasına karşın sergilediği performansla özellikle orta sahada rakiplerine ciddi üstünlük kuran sarı kırmızılı takımda formda olan iki oyuncunun cezalı duruma düşmesi taraftarı tedirgin etse de teknik heyet arayışlarına başladı. Rahman Buğra ve Azubuıke’nin sakatlık sonrası hazır dönmesi, Erol Bulut’un bu mevkide elini güçlendirdi.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporMurat YıldırımAytaç KaraAzubuike

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