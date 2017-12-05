Ligde son 4 maçında gol atamayan, bu karşılaşmalarda 2 mağlubiyet, 2’de beraberlik alan Yeni Malatyaspor’da, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında dördüncü sarı kartlarını gören orta saha oyuncuları Murat Yıldırım ile Aytaç Kara cezalı duruma düştü. Yıldırım ve Kara, ligin 15.haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Son 3 haftadır galibiyete hasret kalmasına karşın sergilediği performansla özellikle orta sahada rakiplerine ciddi üstünlük kuran sarı kırmızılı takımda formda olan iki oyuncunun cezalı duruma düşmesi taraftarı tedirgin etse de teknik heyet arayışlarına başladı. Rahman Buğra ve Azubuıke’nin sakatlık sonrası hazır dönmesi, Erol Bulut’un bu mevkide elini güçlendirdi.

FATİH AVCI