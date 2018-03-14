MURAT, EVKUR YENİ MALATYASPOR’DA MUTLU

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ve defans oyuncusu Arturo Mina kendi performansları ve takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Geçen hafta karşılaştıkları Fenerbahçe’nin kendilerinden korktuğunu dile getiren Murat Yıldırım, “Fenerbahçe karşısında çok baskılı ve istekli bir oyun sergiledik. Maalesef istemeden mağlup olduk. Direkten dönen top gol olaydı, ofsayt olmasaydı çok farklı bir maç olabilirdi. Rahat kazanabilirdik. Futbolda böyle şanssızlıklar olabiliyor. Sonuçta onlar da şampiyonluğa oynuyor. Saha içerisinde bizimle oynarken korktuklarını düşünüyorum. Yeni Malatyaspor’a karşı kapalı oynuyorsalar demek ki iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“SÖZLEŞMEMİ UZATIP UZUNCA SÜRE MALATYA’DA KALMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Başarılı orta saha oyuncusu, Malatya’da mutlu olduğunu ve uzun yıllar kalmak istediğini belirterek, “Malatya’da yaşamaktan futbol oynamaktan çok mutluyum. Kendi asıl seviyemi yakaladım. Üzerine daha çok koymaya çalışıyorum. Çok şükür hocam ve yönetimimiz bana güveniyor. Burada güzel bir sezon geçiriyorum. Sezon sonunda yönetimle karşılıklı oturup sözleşmemi uzatıp uzunca süre Malatya’da kalmayı düşünüyorum. Çünkü bir futbolcu mutlu olduğu yerde oynamalı. Mutlu olduğunuz yerde oynarsanız performansınızın üzerine de koyarsınız. Böylelikle başarıların devamı da gelir. Bu sezonun Malatyaspor açısından geçiş yılı olduğunu düşünüyorum. Bu sezonu iyi şekilde atlattığımıza inanıyorum. Şuan ki mevkii den daha üst sıralarda Yeni Malatyaspor’u bırakabiliriz. Gelecek sezon takımın daha iyi yerlerde olacağını biliyorum. Yeni gelen takım arkadaşlarımızı daha iyi tanıyarak iyi bir takım oluruz” ifadelerini kullandı.

“LİGİ EN AZ 44 PUANLA BİTİREBİLİRİZ”

Murat Yıldırım, kalan maçlardan en az 10 puan daha alabileceklerini belirterek, “Önümüzde 9 maçlık bir periyot var. Alabileceğimiz en yüksek puanı almaya çalışacağız. Bu periyotta en kötü ihtimalle bile 10 puan alırız kanaatindeyim. Ligi en az 44 puanla bitirebiliriz. Belki de daha fazlası da olabilir. Trabzonspor maçıyla bu periyota giriyoruz. Pazar günü oynayacağımız maçı iyi şekilde atlatırsak Avrupa kupası şansımız az görünse de matematiksel olarak iddiamızı sürdürebiliriz. Fenerbahçe’ye karşı oynadığımız futbolu orada da oynarsak bu maçı rahatlıkla kazanabiliriz. Çünkü Trabzonspor, Fenerbahçe gibi derli toplu futbol oynamıyor. Rakiplerine karşı daha çok pozisyon verebiliyor. Bizde eğer bu pozisyonları iyi değerlendirirsek maçı kazanabiliriz” ifadelerine yer verdi.

MİNA: “AÇIKÇA BELİRTEBİLİRİM Kİ ALIŞMAK ÇOK ZOR OLDU”

Defansın önemli ismi Arturo Mina ise yaptığı açıklamada uyum sürecini atlattığını ve takıma adapte olduğunu ifade etti. Mina, “Saat farkından yemek kültürüne kadar çok büyük farklılıklar gösteren bir yere geldim. Açıkça belirtebilirim ki alışmak çok zor oldu. Ama yavaş yavaş buraya ve takımıma adapte oldum. Sonunda formayı da aldım. İnşallah sezon sonuna kadar formamın hakkını vermeye devam edeceğim. Defansta büyük sağlıklı rekabet içerisindeyiz. Aynı zamanda bu rekabetin olması çok önemli. Doria ve Sadık gibi kaliteli iki takım arkadaşımın arasından sıyrılıp direk oynamayı başardım. Herkes çok çalışıyor. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini vermek için uğraşıyoruz. Tabii son kararı hocamız verecektir. Fenerbahçe maçı için çok çalışmıştık. Kazanmak için çabaladık ama olmadı. Şimdi daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zor bir deplasman bizi bekliyor. İnşallah puan ya da puanlar alarak sıralamada daha yukarılara çıkmayı istiyoruz. Hedefimiz ligi en iyi sırada tamamlamak” diye konuştu. busabahmalatya.com