Süper Lig’in ilk yarısını moralli şekilde kapatan Yeni Malatyaspor’lu futbolcular, 3 Ocak’ta başlayacak olan ikinci yarı hazırlıkları öncesi yorgunluklarını üzerlerinde atıyor. Takımdan ayrılmak istediği yönde haberi çıkan Sarı-kırmızılı oyuncu Adem Büyük, lige verilen arayı eski takım arkadaşı Eren Derdiyok ile birlikte Dubai’de tatil yaparak geçiriyor. Büyük’ün, instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına “Kardeş olmak için aynı anne ve babadan olmaya gerek yok” ifadelerini yazdığı görüldü. Yeni Malatyaspor’un Arjantinli oyuncusu Emanuel Dening ise sosyal medya hesabından tatil için gittiği ülkesinde renkli görüntülerin olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Ülkesinden uzun süredir ayrı kaldığını hatırlatan Dening, ailesiyle hasret giderdiğini takipçileriyle paylaştı. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncusu Murat Yıldırım ise eşi ve çocuklarıyla katıldığı bir düğünden fotoğraf paylaştı. Mutluluğu yüzünden okunan Yıldırım’ın kızlarıyla olan benzerlikleri ise dikkat çekti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ