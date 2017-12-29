Bu arada sarı kırmızılılarda ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulmayan defans oyuncusu Murat Akça’nın da takımdan ayrılmak için yönetime başvurduğu belirtildi. Geçen sezon takımın 1.ligden Süper Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan, ancak bu sezon Süper Lig’de yedek kulübesine mahkum olan Murat Akça’nın yönetime başvurarak, ayrılmak istediğini ilettiği ifade edildi. Sarı kırmızılı yönetimin de Murat Akça’nın ayrılma isteğine olumlu yaklaştığı ve bu futbolcuyu transfer etmek isteyen Elazığspor ve Ç.Rizespor ile masaya oturacağı bildirildi.

İHA