FATİH AVCI

Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan maça Yeni Malatyaspor’da sakat olan Sadık, Ayite ve cezalı Osman forma giymedi. İlk 11’de şans bulan Ferhat ise sakatlanarak oyundan çıktı. İlk yarı golsüz geçilirken, ikinci yarı Eren ile muradına eren sarı kırmızılılar 2 – 0’lık skorla 3 puana ulaştı.

Maçtan dakikalar



2. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasında Sezer’in hatalı pasında topu önüne alan İsmail Haktan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.



20. dakikada Manisaspor’un atağında Umut’un ceza yayının hemen solundan kaleye gönderdiği top, az farkla kale direğinin yanından auta gitti.



40. dakikada İrfan’ın ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.



55. dakikada Pereira’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan orta şut karışımı vuruşunda kaleci İsmail, uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı ancak dönen topu takip eden Eren’in altıpas içerisinde savunmanın arasından vurduğu top, filelerle buluştu. 0-1



71. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor’da Sedat’ın sol köşeden kullandığı korner atışı sonrası Manisaspor savunması içerisinde oluşan karambolde son olarak topa dokunan Eren, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2



83. dakikada Manisaspor savunmasının hatasında topu önüne alan Dialiba Diabang'ın altıpas çizgisinin hemen önünden şutunda kaleci İsmail'in göğsüne çarpan top tehlike bölgesinden uzaklaştı.



89. dakikada İsmail Haktan'ın ceza yayının hemen gerisinden sert şutunda kaleci Ertaç, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



Stat: Manisa 19 Mayıs



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ekrem Kan xx, Alpaslan Dedeş xx



Manisaspor: İsmail x, Berk x, Erman x, Dimov x, Ufuk x, Umut x (Sebaihi dk. 61 xx), Metin xx, İsmail Haktan xx, Savaş x, Gökhan x (Ozan dk. 73 x), Bahattin x (Perovic dk. 77 x)



Yedekler: Emrah, Mikic, Ümit Yasin, Perovic, Hakan Turan



Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar



Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Caner xx, Murat Akça xx, Sezer xx, Sedat xx, Pereira xxx, İrfan xx (Murat Yıldırım dk. 67 xx), Azubuike xx, Dialiba Diabang xx (Sunday Mba dk. 85 x), Ferhat ? (Rahman Buğra dk. 6 xx), Eren xxx



Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Yiğitcan, Amutu, Ahmet



Teknik Direktör: İrfan Buz



Goller: Eren (dk. 55 ve 71) (Evkur Yeni Malatyaspor)



Sarı kartlar: Erman, Berk (Manisaspor), İrfan, Sedat, Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor)