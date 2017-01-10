Daha önce İstanbul’da oynanabileceği açıklanan Yeni Malatyaspor – Sivasspor müsabakasının yeri ve saati netleşti. TFF tarafından ilk açıklanan programda saat 16.00 olarak belirtilen saat buzlanma ve dona karşı saat 13.00’a alındı.

DEĞİŞİKLİK TFF’NİN SAYFASINDA

Değişlik, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maç programı sayfasında da yer aldı. Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, daha önce açıklanan müsabaka başlama saatinde yaşanabilecek soğuk hava ve yağış ihtimali nedeniyle maçın başlama saatinin 13.00’a alınmasının uygun olacağına dair TFF' ye ilettiği başvuru kabul edildi. Yapılan değişiklik TFF’ nin maç programı sayfasına da yansıtılırken, maçın başlama saati 13.00 olarak güncellendi.

GEVREK: BİLET FİYATLARINDA İNDİRİME GİDECEĞİZ

Konuyla ilgili gazetemize bilgiler veren Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek, “Daha önce zeminle ilgili sıkıntı olursa İstanbul’da oynayabileceğimizi belirtmiştik. Ancak yaptığımız istişarelerde bu önemli maçımızı Malatya’da oynamanın daha büyük avantaj olacağını düşündük. Özellikle taraftarımızın ve şehrimizin desteği bu noktada belirleyici oldu. Bilet fiyatlarında da ciddi bir indirime gideceğiz. İnşallah tam dolu tribünler önünde 3 puana ulaşırız. Sivasspor ile oynayacağımız maçın önceki saatinde hava şartlarının olumsuz olma ihtimali kuvvetle muhtemeldi. Biz de bunu düşünerek federasyona durumu izah ettik. Federasyonumuz yayıncı kuruluşun da bilgisi dahilinde müsabakayı 16’dan 13’e aldı. Cumartesi günü oynayacağımız müsabakaya tüm taraftarlarımız bekliyoruz” diye konuştu.

FATİH AVCI