Muhtemel on bir merak konusu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı kamplarda çok sayıda sakat veren ve bu sakatların dönüş süreçlerinin uzaması sıkıntısını yaşayan Yeni Malatyaspor’da, transferde alınan isimlerin de fiziksel olarak henüz hazır olmaması Göztepe maçı öncesi teknik heyetin işini zorlaştırıyor. Antrenmanlarda ideal kadrosunu oluşturmak için sürekli farklı alternatifler üzerinde durduğu gözlenen Erol Bulut’un, takımdan ayrılan Aly Cissokho ve yeni sözleşme yapılmayan Aytaç Kara’nın boşluklarını nasıl dolduracağı merak konusu. Bulut’un ağır bir sakatlık geçiren Azubuike’nin de bir süre daha takımdan ayrı kalacak olması nedeniyle orta saha kurgusunu oluşturmada zorlandığı öğrenildi. Transferde kadroya dahil edilen ancak henüz hazır olmayan Ömer Şişmaoğlu, Donald, Erkan Kaş, Ahmet İldiz ve sakatlık sürecinden sonra henüz kendini toparlayamayan Rahman Buğra’yı da Göztepe karşısında kullanamayacak olan Erol Bulut kadro kurmakta zorlanıyor. Bulut’un Göztepe karşısına Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Murat Akça, Murat Yıldırım, Pereira, Aleksic, Adem, Guilherme ve Khalid on birini sürmesi bekleniyor.