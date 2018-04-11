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Muammer Sürmeli: “4’te 4 yapacak kapasitedeyiz”

Tetiş Yapı Elazığspor’da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar’ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Yardımcı Antrenör Muammer Sürmeli, kalan 4 haftada en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.Spor Toto 1. Lig’in...

Muammer Sürmeli: “4’te 4 yapacak kapasitedeyiz”

Tetiş Yapı Elazığspor’da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar’ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Yardımcı Antrenör Muammer Sürmeli, kalan 4 haftada en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.Spor Toto 1. Lig’in...

11 Nisan 2018 Çarşamba 16:59
Muammer Sürmeli: “4’te 4 yapacak kapasitedeyiz”

Tetiş Yapı Elazığspor’da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar’ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Yardımcı Antrenör Muammer Sürmeli, kalan 4 haftada en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Tetiş Yapı Elazığspor’da maç hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar’ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Yardımcı Antrenör Muammer Sürmeli, diğer takımların puan kaybetmelerini bekleyeceklerini dile getirdi.

Adana Demirspor maçının hazırlıklarına dün başladıklarını belirten Yardımcı Antrenör Sürmeli, “Adana Demirspor maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu haftaki maçın öneminin futbolcular farkında. Galip geldiğimiz takdirde iddiamız devam edecek ama bir puan kaybında play-off iddiamız olmayacak. Çünkü önümüzdeki takımlarla puan farkı açılacak. Fikstür avantajı bizde olsa da Boluspor yenilgisiyle bu avantajı kaybettik. Son haftalara umutlu girmek için Adana Demirspor maçını kazanmak zorundayız. Ben inanıyorum, arkadaşlarıma da söyledim. 4’te 4 yapacak kapasitedeyiz. 56 puan yaptıktan sonra diğer takımların puan kaybetmelerini bekleyeceğiz” dedi.
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