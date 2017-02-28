Malatya’nın motosiklet sporunda gelişmesi ve yeni dönemde gençlerin bu spora merak duyması için ciddi tanıtım ve emek harcayan Malatyalı motosikletçi Cengizhan Algaç, gazetemize özel değerlendirmelerde bulundu. Hem motosiklet sporunu, hem de motosiklete karşı olan olumsuz bakış açısını masaya yatıran Algaç, belediyelere tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmedi.

ŞOV VE GÖSTERİLERİNE 4 BİR YANDA DEVAM EDİYOR!

Küçük yaşlarda başladığı motosiklet sporunda, Konya, İzmir, Antalya gibi bazı illerde gerçekleştirilen stunt gösterilerine ve müsabakalarına katılarak dereceler ve kupalar kazanan Algaç, aktif sporculuk yaşantısının devam ettiğini belirterek, “Her ilin motosiklet federasyonu ve kulüp başkanları bizleri etkinliklerden haberdar ederek müsabakalara davet ediyor. Genel de racing motorların, drag yarışlarında gösterilerde bulunuyorum. Antalya’ da yapılan motocross yarışlarında Malatya’yı temsil etme başarısını elde ettim. Yaptığım gösterilere insanlar ilgi gösteriyor. Tabi onları büyülemek, gösterilerimde onları hayrete düşürmek benim işim. Şov sırasında şaşkın bakışlar, heyecan dolu gözler beni daha iyi motive ediyor. Tabi bizlerin moto şovları aynı zamanda bu spora olan ilgiyi de artırıyor.” Şeklinde konuştu.

“MOTOSİKLETE BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRDİK”

Önceden motosiklet kullanmanın hobi olarak görüldüğünü zaman zaman da piyasadaki denetimsizlikten dolayı kötü sürücülerin motosiklete bakış açısını olumsuz etkilendiğini aktaran Algaç, “Biz aslında motosiklete Malatya’da ve Türkiye’de bakış açısını da değiştirdik diye düşünüyorum. Şimdilerde insanlar bize gelip, hangi amaçla en verimli hangi motoru alacaklarına kadar soruyorlar. Önceden motosikleti olanlar sanki haylaz, serseri gibi görülüyordu. Ancak bizim çok güzel etkinliklerimiz ve saygın bir grubumuz var. Malatya’da bu algı yıkıldı. Artık insanlarımız trafiğin artması, benzinin pahalanması yüzünden ayrıca park yeri arama konusunda sorun yaşadıklarından motosiklet kullanmaya yöneldi. Arazide, uzun yolda veya yarış pistlerinde tamamen farklı olarak, şehir içinde ve sıkışık trafikte motor kullanımı söz konusu olduğunda, bir scooter motor seyrinin tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılar. Her kategorinin ayrı motosikleti var. Motocross yapacaksanız Cross motosikletiniz olması gerekiyor. Enduro motosiklet, maket motosiklet, racing motosiklet gibi daha birçok kategori de motosiklet var.

“TRAFİĞE KAPALI ALANLAR DA YAPILMALI…”

Algaç belediyelerin özel alanlar oluşturması gerektiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti. “Motosiklet sporuyla ilgilenenlerin gösterilere katılmak için yapacakları çalışmaları boş araziler de ve trafikten uzak araç kullanılmayan bölgelerde yapmaları gerekiyor. Daha önceki yıllar da Mişmiş Park Fuar Alanın da asfaltlanmış bölge de çalışmalarımızı yapabiliyorduk. Ama artık oranın da asfaltı bizim motosikletle hareket yapmamız için maalesef uygun değil. Çalışmalarımızın yapılabilmesi için daha uygun şartlara sahip trafiğe kapalı alanların tahsis edilmesi gerekiyor. “ dedi.

“REFLEKSLERİNİN ÇOK İYİ OLMASI GEREKİYOR”

Cangizhan Algaç iyi bir motosiklet sürücüsü olmanın şifrelerini de vererek, “Motosiklet sürücüsü bir trafik analistidir. Motora biner binmez etrafımızı, yol durumunu, hava şartlarını ve trafikteki diğer araçlar ile onların sürücülerini analiz etmeye başlarız. Bu analiz, en başta kendi motorun sesini dinlemekle başlar. Daha sonra etrafımız yani asfaltın ıslaklığını, yoldaki çukurları, yağış durumunu, trafiğin akışını, diğer araçları ve sürücülerini gözlemleriz. Ancak en önemli ve belki de en zor olanı, motor sürücüsünün kendisini değerlendirmesidir. Rüzgârlı havalarda, dengeyi sağlamak için belli bir hızın altında kullanmayın. Öndeki arabayı takip ederken tam ortada olunursa, iki teker arasından çıkan bir taş, çukur veya cisim dengenizi bozar; ani fren durumunda kaçacak koridorunuzu daraltır, sizi daha az görünür yapar, arkadan gelen tehlikelerden kaçmanızı zorlaştırır. Akan trafikte, tehlikeli hareketler yapan sürücülerden uzak durun, gerekirse araya trafiğin akışını benimsemiş, araç sürüşü güvenli olan bir veya birkaç araç girmesine izin verin. Eğer hiç yapamıyorsanız, bekleyin iyice uzaklaşsın, gerekirse sağa çekip oyalanın. Trafikte, herhangi bir sebeple geri geri gelen aracın sizi göreceğini ve fark edeceğini düşünmeyin. Mümkünse kaçın, yoksa korna ile uyarın ‘ diyerek sözlerini tamamladı.

FATİH AVCI