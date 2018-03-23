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MORELLER BOZUK

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 27. Haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ligde son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla morallerin bozuk olduğu sarı-kırmızılılarda, futbolcuların antrenmanda kimseyle konuşmadıkları gözlendi.

MORELLER BOZUK

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 27. Haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ligde son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla morallerin bozuk olduğu sarı-kırmızılılarda, futbolcuların antrenmanda kimseyle konuşmadıkları gözlendi.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 11:53
MORELLER BOZUK

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki çalışmaya ülkelerinin milli takımlarında bulunan Khalid Boutaib, Berk Yıldız ve Sadio Diallo’nun yanı sıra sakatlıkları süren Michael Pereira ile Fabian Farnolle katılmadı. Antrenman başında futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, yeni bir sürece girmeleri gerektiğini, bunun için de herkesin kafasındaki düşünceyi bu yönde şekillendirmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra dar alanda pas ağırlıklı çift kale maç yapan sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı. Çalışmada futbolcuların moralinin bozuk olduğu dikkatlerden kaçmazken, Sadık Çiftpınar ve Aytaç Kara’nın ise kimseyle konuşmadığı gözlendi. Yeni Malatyaspor bugün yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 23.03.2018 12:08
Anahtar Kelimeler:
MalatyaGençlerbirliğiYeni Malatyaspor
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