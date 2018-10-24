Moraller bozuk!

Yeni Malatyaspor, 10. haftada sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına moralsiz başladı. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Mitchell Donald ile Arturo Rafael Mina Meza katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Guilherme ile Rahman Buğra Çağıran takımdan ayrı çalışırken, hafif sakatlığı bulunan Erkan Kaş ise takımla birlikte çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, tam saha hafif ve tempolu koşu yaptı. Erol Bulut’un takıma karşı öfkeli ve gergin bakışları dikkatlerden kaçmazken genç hoca yardımcısı Turgay Karslı ile birlikte saha kenarında yürüyüş yaptı.