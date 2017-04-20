Eskişehirspor karşısında alınan 2 – 1’lik mağlubiyetin etkisini üzerinden çabuk atmak isteyen Yeni Malatyaspor, 2 gün sonra karşılaşacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına ara vermeden dün başladı. Orduzu Pınarbaşı’ndaki antrenman sahasında saat 16.00’da çalışan sarı kırmızı takımda antrenmana tüm futbolcular katıldı. Sakat ve ağrısı olan oyuncular takımdan ayrı düz koşu yaparken, Eskişehirspor maçında görev alanlar kısa bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Maçta forma giymeyen oyuncular ise daha uzun bir idmana tabi tutulurken, tüm futbolcuların moralsiz oluşları dikkatlerden kaçmadı.

İRFAN BUZ’DAN MOTİVASYON TURU!

Antrenman öncesinde ve tesislerde futbolcularla toplantılar yaptığı öğrenilen teknik direktör İrfan Buz’un tüm oyunculara moral aşılamaya çalıştığı ifade edildi. Şampiyonluk yolunda henüz her şeyin kendi ellerinde olduğunu aktaran Buz’un oyunculara, “Sakın başınızı yere eğdiğinizi görmeyeyim. Bu 53 puanı alan da sizsiniz bunu unutmayın. Şampiyonluk zor ve dikenli bir yoldan geçer. Öyle bir iki kötü maçla havanızı kaybetmeyin, kendinizi bırakmayın. Bu hafta Giresun’dan 3 puanla dönerek, taraftarımızı yeniden güçlü bir şekilde arkamıza alalım ve gerçek gücümüzü herkese gösterelim” dediği belirtildi.

FATİH AVCI