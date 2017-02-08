Antalya/Lara’da konakladığı otelin sahasında günde çift idman yapan sarı-kırmızılı takımda, Boluspor ile oynanan ve 4 – 2 kaybedilen maçın ardından teknik direktör İrfan Buz’dan oyuncularına moral desteği geldi. Dün yapılan çalışma öncesi takımı orta sahada toplayan İrfan Buz, “Samsun ve Bolu maçları üzerinizde bir moral bozukluğu oluşturmasın, hepinize güveniyorum ve bu ligin üstesinden gelebilecek düzeyde bir takımsınız” diyerek, futbolculara güven ve moral aşıladı.

YENİ TRANSFERLERE ÖZEL İLGİ

Yeni gelen oyuncuların takım arkadaşlarıyla uyumu teknik heyeti memnun etti. Teknik Direktör İrfan Buz'un antrenmanlarda yeni transferler Ferhat Kiraz, Sezer Özmen, Ahmet Aras, Murat Yıldırım ve Ayite ile özel olarak ilgilendiği öğrenildi. Sakatlıklarından dolayı takımdan bir süre ayrı kalan Diabang Dialiba, Mehmet Sak ve Sadık Çiftpınar’ın tamamen düzeldiği, görev verilmesi halinde bu haftaki Denizlispor müsabakasında oynayabilecekleri belirtildi. Omzunda bağ kopmasına bağlı olarak sakatlığı bulunan defans oyuncusu Murat Akça’nın da takımla çalışmalara başladığı ifade edildi. Evkur Yeni Malatyaspor'da Antalya kampı perşembe günü sona eriyor. Malatya ekibinin cuma günü maçın oynanacağı İstanbul’a geçeceği bildirildi.

FATİH AVCI