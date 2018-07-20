“Mor Pedal” Malatya’dan geçti

El ele elden ele 81 ile’ sloganı ile başlatılan ‘Türk Kadınının Zaferi’ bisiklet turunda Türk Bayrağını Elazığ ekibinden teslim alan Malatyalı gönüllü kadın bisikletçiler, Adıyaman’a doğru yıla çıktı.

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği’nin ‘El ele elden ele 81 ile’ sloganı ile tüm Türkiye’de kadın bisikletçiler tarafından gerçekleştirilen ‘Türk Kadınının Zaferi’ bisiklet turu projesinde Malatya etabında bayrak değişimi yaşandı. Şehir gösteren girişinde gerçekleşen karşılama programı ile projenin Malatya sorumlusu Arzu Erşan, Türk kadının Zaferi projesi Elazığ temsilcisi Mehtap Yavuz Türk Bayrağını teslim aldı.