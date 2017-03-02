02 Mart 2017 Perşembe

Modern pentatlonda birinciler açıklandı

Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Okullar Arası Modern Pentatlon yarışları sona erdi. İnönü Stadı’nda yapılan yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

02 Mart 2017 Perşembe 12:21
Modern pentatlonda birinciler açıklandı

  Yapılan yarışlar sonucu erkeklerde Meteberk Demiryol, kızlarda ise İrem Su Kocaoğlan birinci oldu. Yarışları değerlendiren Modern Pentatlon Milli Takım Antrenörü Rüstem Pelit, okul sporlarının bu faaliyetlerinin destekçisi olduklarını kaydederek, “Okul sporlarının bu faaliyetlerinin destekçisiyiz. Bu sporun bu şekilde yaygınlaşmasının daha kolay olacağı düşüncesindeyim.2016 yılında olimpiyatlara bu branşta 1 bayan sporcumuz Türkiye adına katıldı. Bizlerin hedefi 2020 Olimpiyatlarında madalya almak. Bu yarışlar sayesinde de yetenekli sporcuları tespit edebileceğimizi düşünüyorum" dedib

İŞTE DERECE ELDE EDEN SPORCULAR...
  Antrenör Pelit, yarışlar sonrasında Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Öner telefon ederek sporcular hakkında bilgi aldığını belirterek, sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini de sözlerine ekledi. Pelit, organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür etti.Okullar Arası Modern Pentatlon yarışlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

"Minikler B (Kız) grubunda İrem su Kocaoğlan Malatya 1.cisi, Minikler B( Erkek) grubunda Tuğra Özer Malatya 2.cis, Minikler A (Erkek) grubunda Alperen Gülburun Malatya 3.sü, Minikler A (Erkek) grubunda Kayra Özer Malatya 4.sü, Küçükler (kız) grubunda Yağmur Gülburun Malatya 2.si, Yıldızlar(Erkek) grubunda Sungur Taneli Malatya 4.sü, Yıldızlar (Kız)grubunda Beren Ezo Kurter Malatya 2.si Genç (Erkekler) A grubunda Meteberk Demiryol Malatya 1.si oldu."

FATİH AVCI
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