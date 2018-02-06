Yıllardır Modern pentatlon dalında Malatya’ya sayısız başarı kazandırılmasında önemli rol oynayan Pelit, Türkiye Modern Pentatlon Teknik Kuruluna girdi. Konuyla ilgili konuşan Pelit, kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür etti. Aldığı görevle birlikte sorumluluğunun daha da arttığını belirten Pelit, “Bu görevin bana verilmesi beni çok gururlandırdı. Burada Federasyon Başkanımız Ramazan Arslantaş’a ve beni bu göreve layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorumluluğum daha da arttı. Allah’ın izniyle başkanımızı mahcup etmeyeceğim. Hedefimiz belli, 2020 ve 2024 yıllarında olimpiyat şampiyonu çıkartmak. Daha önceki dönemlerde yaşadığımız sıkıntılar belliydi. Bundan dolayı verimli çalışma imkanımız olmamıştı. Sporcu ve antrenörler huzursuzdu. Ramazan başkanımızın gelmesiyle sporcularımızın öz güveni geldi. Şimdi herkes daha hırslı bir şekilde çalışıyor. Sporcusundan antrenörüne kadar camiamızda huzur, birlik beraberlik sağlandı. Allah’ın izniyle bundan sonra dünya Türkiye’yi konuşacak” dedi.

