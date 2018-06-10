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Modern pentatlon 1.kademe kursu açılıyor

Malatya’da modern pentatlon 1.kademe kursunun açılacağı ifade edildi.

Modern pentatlon 1.kademe kursu açılıyor

Malatya’da modern pentatlon 1.kademe kursunun açılacağı ifade edildi.

10 Haziran 2018 Pazar 15:22
Modern pentatlon 1.kademe kursu açılıyor

Son dönemlerde Malatya’da büyük ilgi gören modern pentatlon sporu, artık antrenör adayları da yetiştirecek. 
Milli takım Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, modern pentatlon 1.kademe kursunun açılacak olmasından dolayı oldukça memnun olduğunu ifade etti. 
Pelit, “Türkiye’nin tüm illerinden herkes katılabilir bu kursa. Modern pentatlon branşı olimpiyatlara girmiş bir spor dalı olarak önü çok açık olan bir branştır. Kurs 2-11 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. İstenen belgeler Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu sitesinde yayınlanmıştır. Malatya’da bu kursun açılmasında emeği büyük olan federasyon başkanımız Ramazan Arslantaş’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaPentatlon Kursu
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