13 Kasım 2017 Pazartesi

Mobil gençlik Arguvan’da

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünün Gençlik Projeleri Destekleme Programı tarafından finanse edilen Malatya Mobil Gençlik Merkezi Projesi kapsamında Arguvan Atatürk İlkokuluna ziyarette bulunuldu.

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:40
Mobil gençlik Arguvan’da

 Gönüllü gençlerin yardımı ve 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen faaliyette futbol, basketbol, badminton, matrak gibi sportif etkinliklerin yanında satranç, mangala, ebru, sokak oyunları gibi sosyal ve kültürel etkinlikler yapıldı. Çeşitli eğitsel oyunların oynanmasının yanı sıra bakanlığın faaliyetlerini yakından tanıyan gençler kendi akranlarıyla da tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. Malatya'nın 13 ilçesinin tümünde uygulanacak projelerde merkezden uzak bölgelerde yaşayan gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkıda sağlamak ve Gençlik Merkezlerini daha yakından tanımalarını sağlamak amaçlanıyor.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Spor Atatürk Ortaokulu ve Arguvan İmam Hatip Ortaokulu yönetimi ve personeline bizi kucak dolusu sevgiyle karşılayan tüm öğrencilere gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz. Bir başka programda sizlerle olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı. 

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