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Misafirperver Malatya!

Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi iki kulübün başkan ve yönetim kurulu üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.

Misafirperver Malatya!

Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi iki kulübün başkan ve yönetim kurulu üyeleri kahvaltıda bir araya geldi.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 12:45
Misafirperver Malatya!

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Demir Grup Sivasspor kulübü başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyelerine, bir restoranda kahvaltı verdi. Yemekte konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Malatyaspor-Sivasspor karşılaşması için Malatya’ya geldik. Anadolu’nun misafirperverliği gereği Malatyaspor başkanımız, yönetimimiz, bizlere bir dostluk kahvaltısı organize ettiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bunlar sporun birleştiriciliğinin en önemli örnekleri. Anadolu kulüpleri bu misafirperverlik konusunda üzerine düşen her şeyi yapıyorlar bundan da çok memnunuz. Adil başkana ve yönetimine bu güzel organizasyon için, dostluğu ve kardeşliği pekiştirdikleri için çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek ise “Sivasspor Başkanımıza yönetim kurulu arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Komşu takımız, dostluk birlik ve beraberlik ikimizin yakın komşu olmamız ve futbolunda birleştirici güç olması adına bugün birlikte bir kahvaltı organize ettik” diye konuştu. Yeni Malatyaspor kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz de Demir Grup Sivasspor yönetimi ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporYeni MalatyasporKahvaltı
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