Ekvador Milli Takımı'nın stoperi Arturo Mina için daha önce görüşüp anlaşma sağlayan sarı siyahlı yönetimin, Akdeniz temsilcisi Antalyaspor’un da bu transfer için devreye girmesiyle planları alt üst oldu.River Plate forması giyen 27 yaşındaki Ekvador Milli Takımı'nın stoperi Arturo Mina’nın yüksek bonservis bedeli için kendi istediği rakamı kabul ettiren sarı siyahlı yönetim, bir diğer Süper Lig ekibi Antalyaspor’un da bu futbolcuya talip olmasıyla birlikte neye uğradığını şaşırdı. Türkiye’ye gelmek için takım arkadaşlarıyla vedalaşan deneyimli stoperin hangi takımı tercih edeceği merak edilirken, Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcunun transferini bitirdiğini iddia etti. Antalyaspor cephesinde ise kulübe yakın yayın organlarında Arturo Mina için ‘hoş geldin Arturo Mina’ görselleri paylaşıldı.

İHA