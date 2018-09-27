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Mina’nın gözü yükseklerde

Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu defans oyuncusu Arturo Rafael Mina Meza, Sadık Çiftpınar ile iyi bir ikili olduğunu belirterek, takımın hedef anlamında daha yukarıları yakalayacak güçte olduğunu söyledi. Mina Süper Lig’de bir dönem en çok Gomis’i tutmaktan çekindiğini de itiraf etti.

Mina’nın gözü yükseklerde

Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu defans oyuncusu Arturo Rafael Mina Meza, Sadık Çiftpınar ile iyi bir ikili olduğunu belirterek, takımın hedef anlamında daha yukarıları yakalayacak güçte olduğunu söyledi. Mina Süper Lig’de bir dönem en çok Gomis’i tutmaktan çekindiğini de itiraf etti.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:02
Mina’nın gözü yükseklerde

2 sezondur sırtına geçirdiği Yeni Malatyaspor formasını başarılı bir şekilde terleten stoper Mina antrenmanda gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu.  Medipol Başakşehir ile deplasmanda zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını ifade eden Ekvadorlu, maça iyi hazırlanıp, puan tablosundaki yerlerini korumak istediklerini söyledi. Mina, Çaykur Rizespor galibiyetine ilişkin, "Galibiyeti bulmamız gereken bir maçtı. Ayrıca evimizde oynadık. Özgüvenimiz tekrar yerine geldi" değerlendirmesinde bulundu.

“LİG SONUNDA YUKARIDA OLACAĞIZ”

Savunmada Sadık Çiftpınar ile iyi bir ikili olduklarını ifade eden Ekvatorlu futbolcu, şunları söyledi: "Sadık ile bir seneden fazladır birlikte oynuyoruz. Her geçen gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Bu tanımayla beraber birbirimizi daha iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Umarım bu sezonda ligin en az gol yiyen takımı olarak ligi kapatırız." Mina, ligde geride kalan 6 haftalık süreçle ilgili, "Liderle aramızda sadece 3 puan var. Benim hep yukarıya oynamak isteyen bir kişiliğim var. Takım olarak da bunu becereceğimizi düşünüyorum. Liderlik konusunda bir şey söyleyemem ama ligin sonuna kadar her zaman yukarılarda kalacağımızı söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK GOMİS’TEN ÇEKİNİYOR!

Mina, bir gazetecinin, 'Süper Lig'de şuana kadar tutmakta en zorlandığın forvet oyuncusu kimdi?' sorusuna, "Diyebilirim ki benim için hem zekası hem de gücüyle tutması en zor oyuncu Gomis'ti" cevabını verdi. Medipol Başakşehir ile deplasmanda zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını dile getiren Mina, "Hocamızda bizimle yaptığı toplantıda söyledi, zor bir maç bizi bekliyor. Çok zor olacak ama çok iyi çalışacağız. Yine tablodaki yerimizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

FATİH AVCI

Son Güncelleme: 27.09.2018 17:29
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporArturo Rafael Mina MezaSADIK ÇİFTPINARGomis
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