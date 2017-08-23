23 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Mina hazır geldi!

Yeni Malatyaspor’un kadrosuna River Plate’ten kattığı Arturo Mina’nın fiziksel olarak iyi durumda olduğu öğrenildi. Savunmada Yalçın ile iyi bir ikili olabileceği düşünülen Mina’nın Antalya maçında şans bulması bekleniyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:44
Mina hazır geldi!

  Sivasspor karşısında oyunsal anlamda üstün gözükürken, Murat Akça’nın Kone’yi arkasında unutmasıyla kalesinde golü gören Yeni Malatyaspor’da savunmadaki sıkıntı Mina ile çözülecek. Savunmaya gerekli takviyelerin yapılmamasından dolayı Yalçın’ın yanında Murat Akça’ya şans vermek zorunda kalan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, yeni transfer Arturo Mina’nın hazır halde gelmesinden dolayı bu oyuncuyu hafta içi yapılacak çalışmalarda takıma uyumlu hale getirmeyi planlıyor. Ekvadorlu oyununun fiziksel olarak idman eksiğinin bulunmaması, teknik heyeti sevindirirken, tecrübeli stoperin Yalçın, Cissokho ve Issam ile taktik çalışmada göstereceği uyum belirleyici faktör olacak. Bir başka yeni transfer Sadio Diallo’nun ise en az 10 günlük bir yoğun idman programına ihtiyacı olduğu bu oyuncunun da bazı maçlarda kısa kısa süre alarak hazır hale getirileceği öğrenildi. 

FATİH AVCI
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