Mina-Doria tercihi, Cüneyt Çakır, Khalid’in formsuzluğu ve Chabeke’in atılması... İşte Erol Bulut’un cevapları!

Cuma akşamı Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut takımla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Antalya maçının ilk yarısına iyi başlamadıklarını ifade eden Bulut, hızlı başlayamamadan kaynaklı penaltı pozisyonundan gol yediklerini söyledi.

“KIRMIZIDAN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ”

Rakibi 4 önemli konu başlığında analiz ettiklerini kaydeden genç teknik adam, bunlardan ilkinin oyuna hızla başlamalarının önüne geçmek olduğunu ama bunu başaramadıklarını belirtti. Erol Bulut, “Maalesef konsantrasyon eksikliği yaşayınca futbolcuyu kaçırıyorsunuz. Nitekim ilk pozisyonda öyle oldu. İlk yarının sonuna doğru 1-1’lik beraberliği sağladık. Soyunma odasına moralli girdik. İkinci yarıda oyuna iyi başladık. Oyun bizim kontrolümüzdeydi. 52. dakikada gördüğümüz kırmızı karttan sonra eksik kaldık. Zaten ondan sonra her şey değişti. İstediğimiz şekilde top tutamadık. İkinci golü yedikten sonra işimiz daha da zorlaştı. Oyun sistemini değiştirdim ama istediğimiz neticeyi elde edemedik. O maç geride kaldı. Bugünden itibaren Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyoruz. Yine zor bir maç bizi bekliyor. Rakip iyi bir takım. 3 puan alma hedefimiz var.” dedi.

“KHALİD GOLÜ ATSA...”

Mina yerine neden Doria’yı tercih ettiğini açıklayan Bulut, “Oyunun geneline bakıldığında Mina yerine Doria’nın oynatılmasından dolayı mağlubiyet almadık. Maçtan kopmamız gördüğümüz kırmızı karttan sonra başladı. Rakip karşısında eksik kalmamızdan dolayı mağlup olduk. Eğer 11 kişi sahada olsaydık belki de biz o maçı 3-1 kazanabilirdik. Bizim sıkıntımız ilk yarıda yaptığımız basit top kayıplarıydı. Onun dışında takımım fena oynamadı. İlk yarıda yeterince pozisyona girdik. Khalid 18. dakikada bulduğu pozisyonu gole çevirebilseydi, ilk yarıyı 2-1 önde kapatacaktık. Doria sol ayağıyla topu oyuna iyi sokabilen bir stoper, zaten sol stoper mevkii için birini istiyordum. Bir diğer faktörde hem Sadık hem de Mina’nın 3 sarı kartı bulunuyordu. O maçta ikisi de sarı kart görmüş olsaydı, bu hafta Doria ve genç oyuncu Gökhan ile oynamak zorunda kalacaktım. Bu yüzden değişikliğe gittim. Bu hafta ki rakibimiz Antalyaspor’dan daha güçlü olan bir takım. Onun için risk alarak sarı kart cezası sınırındaki bu iki oyuncuyla maça başlayacağız.” İfadelerini kullandı.

“FUTBOLCULARDA O ÇIKIŞI GÖREMEDİK”

Sistem arayışı içerisinde olmadığını kaydeden Erol Bulut, “Oyun sistemimiz aynı, geldiğimden beri 4-3-3 bazen 4-2-3-2 sistemi ile sahaya çıkıyoruz. Ligin devre arasına girmeden öncede söylemiştim, hazır olan futbolcularımız maksimum performansta gidiyor. Onlarda düşüş yaşayabiliriz. Çıkış yapmayı beklediğimiz futbolcularda o çıkışı göremedik. Bireysel olarak futbolcuların eksik gösterdiği performans var. Bir futbolcu performansının yüzde 100’ünü oynayacak diye bir kaide yoktur. Zaten kadromuz çok geniş bir kadro değil. Elimizdeki malzeme belli, onun üzerine takımımız kurup ilerliyoruz.” şeklinde konuştu.

“HAKEMLER İLE ALAKALI SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR”

Ligde ikinci yarıda oynanan maçların her zaman daha çetin geçtiğini söyleyen Bulut, “Bütün takımlar daha iyi konsantre olmak için çalışıyor. Her kayıp edilen ve kazanılan puanlar çok değerli. Doğal olarak ilk sıralarda olan takımlar sürekli kazanmak istiyor. Onlarda stres altındalar. Ama bu ters tepebiliyor. Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe olsun bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Beklenmedik puanlarda alabiliyoruz, kayıpta edebiliyoruz. Önemli olan en kısa sürede istediğimiz puanları alabilmek. Hakemler ile alakalı söylenecek çok şey var. Ama konuştuğumuz zaman cezayı alan onlar değil biz alıyoruz. Zararını çeken kulüpler oluyor. Ben Yeni Malatyaspor’a geldiğimden beri zararını 4-5 maçta çektim. Akhisarspor, Göztepe ve Alanyaspor maçında yüzde 100 penaltım verilmedi. Konyaspor maçında verilmeyen 1 golümüz var. Saymaya başladığımızda liste uzayıp gidecek. Hata yapabiliyorlar, puanları biz kayıp etmiş oluyoruz. Onlar yine maç yönetmeye devam ediyor. Üst düzey hakemlerimiz Avrupa’da bu şekilde maç yönetmiyorlar. Onlardan ricamız Avrupa’da yönettikleri gibi burada da aynı şekilde maç yönetsinler.” diye konuştu.