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Mina, Bursaspor maçında cezalı duruma düştü

Süper Lig’in 21. haftasını Kasımpaşa beraberliğiyle geçen Evkur Yeni Malatyaspor’da önümüzdeki hafta oynanacak Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın başlanacak. 

Mina, Bursaspor maçında cezalı duruma düştü

Süper Lig’in 21. haftasını Kasımpaşa beraberliğiyle geçen Evkur Yeni Malatyaspor’da önümüzdeki hafta oynanacak Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın başlanacak. 

busabahmalatya
busabahmalatya
11 Şubat 2018 Pazar 14:28
Mina, Bursaspor maçında cezalı duruma düştü

Kasımpaşa karşısında aldığı 1 puanla puanını 27’ye yükselten sarı-kırmızılılarda defansın önemli ismi Arturo Mina maçta gördüğü kartla toplamda 4 sarı karta ulaştı ve Bursaspor maçında cezalı duruma düştü.
Kasımpaşa maçının arından 2 günlük izne ayrılan sarı-kırmızılı oyuncular, Süper Lig’in 22. haftasındaki Bursaspor maçının hazırlıkları için yarın yeniden toplanacak.


Arturo Mina Bursaspor maçında cezalı duruma düştü


Son haftalarda kart cezalısı oyuncu sayısının artış gösterdiği sarı kırmızılılarda Kasımpaşa maçında oynamayan Adem Büyük cezasını tamamlarken, Issam Chebake ise 2 hafta daha takımdaki yerini alamayacak. Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen savunma oyuncusu Arturo Mina da Bursaspor maçında görev alamayacak.

Khalid’in son durumuna göre karar verilecek


Bu arada Malatya temsilcisinde Kasımpaşa maçı öncesi sakatlanarak son anda kadrodan çıkarılan golcü Khalid Boutaib’in Bursaspor maçında oynayıp oynayamayacağına son durumuna göre karar verileceği belirtildi.
Kasığında birinci derece yırtık bulunan Faslı oyuncunun çalışmalara hafta ortasında başlamasının beklendiği bildirildi.

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