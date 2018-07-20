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Mina attı VAR’a takıldı!

Düzce Topuk Yaylası’nda 3. Etap kamp çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 1-0 kayıp etti. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulandığı karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın attığı bir gol maçın hakeminin VAR sistemine başvurmasıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Mina attı VAR’a takıldı!

Düzce Topuk Yaylası’nda 3. Etap kamp çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 1-0 kayıp etti. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulandığı karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın attığı bir gol maçın hakeminin VAR sistemine başvurmasıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:00
Mina attı VAR’a takıldı!

Süper Lig temsilcimiz Yeni Malatyaspor, 3. etap kamp çalışmaları çerçevesinde ilk hazırlık maçını Alanyaspor ile oynadı. Düzce kampından önce Bolu’da oynadığı iki hazırlık karşılaşmasını attığı birer golle kazanan sarı-kırmızılılar, maçın 41. dakikasında Emre Güral’ın kaydettiği golle Akdeniz temsilcisine karşı sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulandığı karşılaşmada Arturo Mina’nın attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yardımcı hakem tarafından golün verilmesine itiraz eden Alanyaspor’lu oyuncular maçın hakemine VAR’a başvurması gerektiğini işaret ettiler. Süper Lig hakemlerinin görev aldığı VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonun tekrarını izleyen maçın hakemi golü iptal ederek kale atışıyla oyunun başlamasını istedi. Müsabakada Erol Bulut tüm futbolcularına şans verirken, sarı-kırmızılı takım sergilediği tutuk performansla yeni sezon öncesi umut ışığı vermedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 20.07.2018 11:12
Anahtar Kelimeler:
Arturo MinaAlanyasporYeni Malatyaspor
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