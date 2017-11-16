16 Kasım 2017 Perşembe

Milliler sorunsuz döndü

Yeni Malatyaspor Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı A. Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

16 Kasım 2017 Perşembe 12:11
Milliler sorunsuz döndü

  Sarı-kırmızılı takım bu sabah Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kontrolü ve pas çalışması yapan sarı kırmızılılar, antrenmanı dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla tamamladı. Ülkelerinin milli takımlarından dönen Khalid Boutaib, Sadio Diallo ve Fabian Farnolle de yapılan çalışmalarda yer aldı. E. Yeni Malatyaspor’da sakatlığı tamamen düzelmediği için takımdan ayrı çalışan Rahman Buğra Çağıran ve sarı kart cezalısı Khalid Boutaib A. Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

İHA
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